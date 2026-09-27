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Трафик каких сайтов сильнее всего вырос и сильнее всего упал в 2026 году
Интернет быстро меняется. Какие-то сайты становятся более популярными, другие, напротив, теряют трафик. Инфографика показывает топ-10 ресурсов-лидеров по росту посещаемости и топ-10 аутсайдеров.
OneLittleWeb отслеживал посещаемость более чем девяти тысяч самых популярных сайтов в мире. Авторы изучили, как изменилась посещаемость сайтов в период с июля 2025 года по июнь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Главным лидером по росту трафика стал YouTube. За 12 месяцев сайт посетили на 25,6 миллиарда раз чаще. Правда, если учитывать рост трафика в процентах, то он окажется не таким впечатляющим — 4,48%. Для сравнения, HBO Max добавил 2,4 миллиарда посещений, однако относительный рост составил более 3342%.
Если выделять отдельную категорию, то тут на первый план выходят инструменты искусственного интеллекта. В первую десятку вошли четыре ресурса — ChatGPT, Gemini, Claude и Grok. Хотя по абсолютному росту посещаемости тут лидирует ChatGPT (добавил более 22 миллиардов посещений), его относительный рост составил 51,03%. Трафик Gemini вырос на 494,11%, Claude — на 365,71%, а Grok — на 398,44%. Любопытно, что сайт OpenAI, разработчика ChatGPT, напротив потерял около четырех миллиардов просмотров.
Среди социальных сетей популярность набирает Reddit, добавивший более четырех миллиардов просмотров. Растет и популярность Threads* — одного из продуктов Meta*. Facebook*, еще одна социальная сеть компании, напротив, попала к аутсайдерам, потеряв 9,7 миллиарда посещений.
Сильнее всего трафик упал у поисковика Bing, потерявшего 23,9 миллиарда посещений. При этом он оказался не единственным поисковиком, потерявшим просмотры. В его компанию вошли Google.co.uk, Baidu и Yahoo Japan.
Падает трафик и у Wikipedia — за год на 9,8 миллиарда посещений меньше. При этом Фонд Wikimedia, поддерживающий работу Wikipedia, ранее связывал падение с ростом популярности чат-ботов.
* Социальные сети принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России
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