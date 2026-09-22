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SpaceX начала подготовку к первому орбитальному полету Starship

Транспортировка Super Heavy на стартовый стол / © SpaceX

Вскоре Super Heavy соединят на стартовой опоре с верхней ступенью — кораблем Ship. Если все пойдет по плану, их совместный старт состоится 28 сентября и станет самым амбициозным испытанием Starship на сегодняшний день. Предстоящая миссия станет уже 14-м испытательным полетом Starship, но впервые ракета должна выйти на орбиту.

Транспортировка Super Heavy на стартовый стол / © SpaceX

Согласно плану полета, примерно через семь минут после старта Super Heavy совершит управляемое приводнение в Мексиканском заливе. Корабль Ship тем временем продолжит разгон и выйдет на низкую околоземную орбиту, где развернет 26 спутников нового поколения Starlink V3. Таким образом, в ходе испытательного полета начнется развертывание следующего поколения широкополосной спутниковой группировки Starlink. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял, что в конечном итоге она может насчитывать около 100 000 спутников.

Во время предыдущего, 13-го испытательного полета, состоявшегося двумя месяцами ранее, Ship уже вывел на суборбитальную траекторию 20 спутников Starlink V3. Однако они вскоре сгорели в атмосфере.

На этот раз Ship должен некоторое время оставаться на орбите, совершив примерно шесть витков вокруг Земли. Примерно через 10 часов после старта он должен вернуться и приводниться в Тихом океане у побережья Чили. Для Ship это будет новое место приводнения. Во время предыдущих суборбитальных испытаний корабль возвращался в Индийский океан у западного побережья Австралии.

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