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Инфографика: крупнейшие импортеры нефти в мире

Закрытие Ормузского пролива в 2026 году вновь привлекло внимание к странам, в наибольшей степени зависящим от импорта нефти. На страны Азии приходится половина мирового объема нефтяного импорта.

Инфографика: крупнейшие импортеры нефти в мире / © Visual Capitalist

На инфографике представлены крупнейшие страны — импортеры нефти по итогам 2025 года. Рейтинг составлен на основе данных из ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК за 2026 год. В расчеты включены сырая нефть, в том числе газовый конденсат, а также нефтепродукты.

Показатели отражают валовой объем импорта, а не импорт за вычетом экспорта. Поэтому в верхней части рейтинга оказываются такие крупные центры нефтепереработки и торговли, как Сингапур и Нидерланды: в их показатели входит нефть, которая после переработки вновь экспортируется.

В 2025 году Китай импортировал 13,8 миллионов баррелей нефти в сутки, включая сырую нефть и нефтепродукты, — почти вдвое больше, чем занявшие второе место США. Только импорт сырой нефти в Китай достиг рекордных 11,6 миллионов баррелей в сутки.

Несмотря на второе место в рейтинге, США в 2025 году экспортировали 10,7 миллионов баррелей нефти в сутки. При этом многие американские нефтеперерабатывающие заводы изначально проектировались для работы с тяжелой нефтью. Поэтому страна продолжает закупать нефть за рубежом. На Канаду приходится почти 57% американского импорта, тогда как более легкая сланцевая нефть и избыточные объемы топлива экспортируются.

Тройку крупнейших импортеров замыкает Индия — 6,2 миллиона баррелей в сутки. Далее следуют Южная Корея (3,8 миллиона) и Япония (3,3 миллиона). В совокупности на пять крупнейших импортеров приходится 46% мирового объема.

За пределами первой пятерки выделяются Сингапур (2,8 миллиона баррелей в сутки) и Нидерланды (2,7 миллиона) — крупные центры нефтепереработки и торговли, которые перерабатывают и реэкспортируют значительную часть импортируемой нефти.

В 2025 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона импортировали 38,2 миллиона баррелей нефти в сутки, что составило 50,1% мирового объема. Регион особенно уязвим перед перебоями в работе Ормузского пролива: на азиатские страны пришлось 89,2% всей сырой нефти, перевозившейся через него.

Только Китай в 2025 году получал 37,7% всей нефти, проходившей через пролив. При этом Япония и Южная Корея импортировали с Ближнего Востока 77% и 57% соответственно. Это ограничивает возможности для поиска альтернативных поставок в случае перебоев с перевозками из стран Персидского залива.

На Европу приходится около четверти мирового нефтяного импорта, однако этот объем распределен между множеством стран со сравнительно небольшими объемами закупок. В первую двадцатку пяти крупнейших импортеров входят 11 европейских государств. Лидируют Нидерланды (2,7 миллиона баррелей в сутки) и Германия (2,3 миллиона).

Однако перебои с поставками нефти, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке, затрагивают не только Азию. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco предупредила европейских покупателей о прекращении экспорта сырой нефти в октябре после перебоев в работе нефтепровода East-West, который подвергся атаке со стороны хуситов.

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