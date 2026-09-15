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В Петербурге заметили работы на площадке будущего второго по высоте здания в мире
На берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, судя по появившимся в соцсетях фотографиям, начались первые заметные работы на площадке, где планируется строительство двух новых высотных башен — «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3».
На территории будущего комплекса замечено активное движение строительной техники. В частности, на площадке работают краны и буровые установки. По характеру работ можно предположить, что техника задействована в подготовке основания и устройстве свай. При этом официального подтверждения начала строительства пока нет, поэтому точно определить назначение нынешних работ невозможно: речь может идти как о предварительном или тестовом бурении, так и о первых этапах сооружения фундамента.
Особое внимание привлекает очерченное круглое основание будущего котлована под одну из башен. Еще недавно на этом участке подобных очертаний не было, поэтому появление подготовленной площадки может свидетельствовать о переходе проекта к практической стадии.
Новые небоскребы планируется возвести рядом с существующим «Лахта Центром» — самым высоким зданием Европы. Его высота достигает 462 метров.
Согласно ранее озвученным планам, «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» должны быть построены в период с 2031 по 2033 год. При этом первая из двух башен претендует на место в числе высочайших зданий планеты.
Заявленная высота «Лахта Центра — 2» — составит 703 метров. Если проект будет реализован именно в таком виде, петербургский небоскреб превзойдет малайзийскую Merdeka 118 высотой 678,9 метра и может занять второе место в мировом рейтинге после дубайского Burj Khalifa.
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