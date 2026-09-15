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В Петербурге заметили работы на площадке будущего второго по высоте здания в мире

На берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, судя по появившимся в соцсетях фотографиям, начались первые заметные работы на площадке, где планируется строительство двух новых высотных башен — «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3».

Строительная площадка «Лахта Центр — 2» / © Telegram-канал Небоскребы

На территории будущего комплекса замечено активное движение строительной техники. В частности, на площадке работают краны и буровые установки. По характеру работ можно предположить, что техника задействована в подготовке основания и устройстве свай. При этом официального подтверждения начала строительства пока нет, поэтому точно определить назначение нынешних работ невозможно: речь может идти как о предварительном или тестовом бурении, так и о первых этапах сооружения фундамента.

Строительная площадка «Лахта Центр — 2» / © Telegram-канал Небоскребы

Особое внимание привлекает очерченное круглое основание будущего котлована под одну из башен. Еще недавно на этом участке подобных очертаний не было, поэтому появление подготовленной площадки может свидетельствовать о переходе проекта к практической стадии.

Рендер небоскреба «Лахта Центр — 2» / © Kettle Collective Рендер небоскреба «Лахта Центр — 2» / © Kettle Collective

Новые небоскребы планируется возвести рядом с существующим «Лахта Центром» — самым высоким зданием Европы. Его высота достигает 462 метров.

Согласно ранее озвученным планам, «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» должны быть построены в период с 2031 по 2033 год. При этом первая из двух башен претендует на место в числе высочайших зданий планеты.

Заявленная высота «Лахта Центра — 2» — составит 703 метров. Если проект будет реализован именно в таком виде, петербургский небоскреб превзойдет малайзийскую Merdeka 118 высотой 678,9 метра и может занять второе место в мировом рейтинге после дубайского Burj Khalifa.

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