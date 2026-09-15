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Самое жаркое лето в истории наблюдений: 2026 год установил новый температурный рекорд в США

По данным нового отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средняя температура за июнь — август 2026 года оказалась на 1,67°C, выше нормы. Это стало новым рекордом как минимум за последние 132 года. Предыдущий максимум был установлен совсем недавно — в 2021 году, когда средняя температура лета превысила норму на 0,22 °C.

Спутниковый снимок дыма от лесных пожаров в США / © NASA

Рекордный сезон сопровождался аномально высокими температурами практически на всей территории континентальной части США — то есть во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев. С июня по август температурные показатели здесь значительно превышали средние значения.

Однако новый рекорд говорит не только о жаре. Лето 2026 года стало также одним из самых засушливых за всю историю наблюдений в континентальной части страны. К началу сентября засуха охватила более половины территории США.

При этом осадки отличались чрезвычайной неравномерностью: в разных регионах наблюдались как рекордные ливни, так и аномальное отсутствие дождей. От засух до сильнейших осадков — лето 2026 года практически не оставило места для привычной погоды.

Если рассмотреть показатели подробнее, средняя температура за все лето составила 23,5°C, что на 1,67°C, выше нормы. Август оказался еще жарче: его средняя температура достигла 24,2°C, превысив многолетнее значение на 1,94°C. Хотя практически вся континентальная часть США пережила лето с температурой значительно выше нормы, особенно сильная жара наблюдалась в отдельных регионах.

В августе особенно высокие температуры были зафиксированы на юго-западе страны, в южной части Скалистых гор, на юго-западных Великих равнинах, на юге Флориды, а также в Калифорнии, Неваде, Нью-Мексико и Колорадо.

С осадками ситуация была не менее необычной. За все лето на территории континентальной части США выпало в среднем на 0,8 сантиметра осадков меньше нормы. В результате лето 2026 года стало третьим самым сухим за всю историю наблюдений и самым засушливым с 2000 года.

К 1 сентября засуха охватила 59,1% территории страны. Особенно сильно от нее пострадали западные штаты, северная часть Среднего Запада и южные районы США.

Согласно прогнозам NOAA, завершение лета не означает автоматического окончания засушливого периода — во многих регионах дефицит влаги, вероятно, сохранится.

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