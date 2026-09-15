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Более восьми часов в пустынной жаре: дрон на аккумуляторах установил мировой рекорд полета

Недавно дрон с аккумуляторным питанием установил мировой рекорд продолжительности полёта, проведя в воздухе более восьми часов в условиях пустынной жары.

Дрон с аккумуляторным питанием / © US Army

Во время демонстрационных испытаний Game of Drones 26-2, проходивших с 15 по 17 июля на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, два бесщеточных двигателя постоянного тока, собранных на армейском заводе Тобианна в Пенсильвании, обеспечили работу малого беспилотного летательного аппарата. Дрон установил новый мировой рекорд продолжительности полета — восемь часов 41 минуту 43 секунды.

За это время аппарат преодолел 480 километров, после чего благополучно совершил посадку. Предыдущий рекорд был превышен примерно на 50 минут.

Достичь такого результата удалось благодаря быстрому производству непосредственно на месте испытаний и тесному взаимодействию нескольких организаций. Конструкция дрона была разработана менее чем за 10 минут с использованием компьютерных подсказок и программного обеспечения для адаптивного проектирования.

Менее чем через сутки после начала работ аппарат изготовили внутри мобильного контейнерного производственного комплекса. Для этого использовались коммерческие 3D-принтеры. Затем в конструкцию интегрировали бесщеточные двигатели производства Тобианны и аккумуляторную батарею, предоставленную промышленным партнером. Окончательная сборка выполнялась непосредственно на месте испытаний командой из трех человек.

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