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Китайский бомбардировщик H-6N получил возможность наносить ядерные удары
Китай расширил роль стратегического бомбардировщика H-6N в своих ядерных силах. На недавно опубликованных кадрах самолет запечатлен с баллистической ракетой воздушного базирования Jing Lei-1 (JL-1), способной нести ядерную боевую часть.
Такая комбинация дает Китаю возможность наносить ядерные удары с воздуха в дополнение к наземным межконтинентальным баллистическим ракетам и баллистическим ракетам подводных лодок. H-6N представляет собой глубоко модернизированную версию китайского стратегического бомбардировщика H-6, созданного на основе советского Ту-16.
В отличие от обычных модификаций H-6, H-6N изначально проектировался с расчетом на внешнюю подвеску крупногабаритного вооружения, включая JL-1. Наличие системы дозаправки в воздухе и заявленный боевой радиус более 3500 километров обеспечивают Пекину дополнительную гибкость при планировании ответного ядерного удара и потенциально позволяют значительно расширить зону действия самолета за пределы западной части Тихого океана.
Ракета JL-1 добавляет системе еще один уровень возможностей. Согласно имеющимся сообщениям, она частично создана на основе технологий семейства китайских баллистических ракет средней дальности DF-21 и предназначена для запуска с самолета на большой высоте, а не со стационарной или мобильной наземной пусковой установки.
Оценки максимальной дальности JL-1 достигают 8050 километров, хотя открытая информация об этой ракете остается весьма ограниченной. В сочетании с собственной дальностью H-6N и возможностью дозаправки в воздухе такая система потенциально способна обеспечить Китаю возможность нанесения ядерного удара на межконтинентальную дальность.
Стратегическое значение этого самолета также возрастает на фоне общего расширения ядерного арсенала Китая. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2026 году на вооружении Китая находилось около 20 самолётов H-6N, а за этими носителями было закреплено до 20 ядерных боезарядов.
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