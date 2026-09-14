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Австралийскую радиообсерваторию после дождей накрыло «море» диких цветов

Вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии распустились обширные поля диких цветов. Необычно яркий сезон начался после ранних зимних дождей. Цветы растут практически вплотную к антеннам, потому что сама научная инфраструктура занимает лишь небольшую часть огромной территории комплекса.

Поля диких цветов вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии / © Red Empire Media, CSIRO

В удаленной части Западной Австралии начался сезон цветения диких растений. На этот раз особенно эффектно он выглядит вокруг радиоастрономической обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara, где среди красной почвы и телескопов появились плотные поля белых, желтых, розовых и фиолетовых цветов.

Причиной такого цветения стали ранние зимние дожди. Для засушливых районов Австралии количество осадков сильно влияет на то, насколько массовым окажется появление однолетних растений весной. После достаточно влажной зимы семена, которые долго сохранялись в почве, могут прорасти практически одновременно.

На фотографиях видны разные местные виды. Среди них — многочисленные представители рода Ptilotus с пушистыми фиолетовыми соцветиями, бумажные маргаритки и знаменитый пустынный горошек Стёрта Swainsona formosa с яркими красными цветками и темным центром.

На территории обсерватории также растет редкая Calandrinia mirabilis. Раньше власти Западной Австралии относили ее к растениям с наивысшим приоритетом охраны из-за малого числа известных популяций. В 2025 году статус вида понизили после того, как на территории обсерватории нашли дополнительные места его произрастания.

Большая часть участка при этом остается практически нетронутой. По данным CSIRO, под дороги, здания, антенны и другую радиоастрономическую инфраструктуру занято менее 0,2 процента территории. Поэтому рядом с научным оборудованием сохраняются естественные участки растительности.

Inyarrimanha Ilgari Bundara находится вдали от крупных городов и считается одним из лучших мест в мире для радиоастрономии. Здесь работают радиотелескоп ASKAP и Murchison Widefield Array, а также строится австралийская часть международного телескопа SKA-Low, которая будет состоять из более чем 130 тысяч небольших антенн.

Поля диких цветов вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии / © Red Empire Media, CSIRO

Поля диких цветов вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии / © Red Empire Media, CSIRO

Поля диких цветов вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии / © Red Empire Media, CSIRO

Поля диких цветов вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии / © Red Empire Media, CSIRO

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