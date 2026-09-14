Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Австралийскую радиообсерваторию после дождей накрыло «море» диких цветов
Вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии распустились обширные поля диких цветов. Необычно яркий сезон начался после ранних зимних дождей. Цветы растут практически вплотную к антеннам, потому что сама научная инфраструктура занимает лишь небольшую часть огромной территории комплекса.
В удаленной части Западной Австралии начался сезон цветения диких растений. На этот раз особенно эффектно он выглядит вокруг радиоастрономической обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara, где среди красной почвы и телескопов появились плотные поля белых, желтых, розовых и фиолетовых цветов.
Причиной такого цветения стали ранние зимние дожди. Для засушливых районов Австралии количество осадков сильно влияет на то, насколько массовым окажется появление однолетних растений весной. После достаточно влажной зимы семена, которые долго сохранялись в почве, могут прорасти практически одновременно.
На фотографиях видны разные местные виды. Среди них — многочисленные представители рода Ptilotus с пушистыми фиолетовыми соцветиями, бумажные маргаритки и знаменитый пустынный горошек Стёрта Swainsona formosa с яркими красными цветками и темным центром.
На территории обсерватории также растет редкая Calandrinia mirabilis. Раньше власти Западной Австралии относили ее к растениям с наивысшим приоритетом охраны из-за малого числа известных популяций. В 2025 году статус вида понизили после того, как на территории обсерватории нашли дополнительные места его произрастания.
Большая часть участка при этом остается практически нетронутой. По данным CSIRO, под дороги, здания, антенны и другую радиоастрономическую инфраструктуру занято менее 0,2 процента территории. Поэтому рядом с научным оборудованием сохраняются естественные участки растительности.
Inyarrimanha Ilgari Bundara находится вдали от крупных городов и считается одним из лучших мест в мире для радиоастрономии. Здесь работают радиотелескоп ASKAP и Murchison Widefield Array, а также строится австралийская часть международного телескопа SKA-Low, которая будет состоять из более чем 130 тысяч небольших антенн.
Британские физики впервые визуализировали процесс, при котором две отрицательно заряженные молекулы ДНК сближаются и пристыковываются друг к другу точно в местах с одинаковым генетическим кодом вопреки ожидаемому отталкиванию. Прямое наблюдение этого механизма подтвердило 20-летнюю гипотезу и раскрыло фундаментальные процессы восстановления генома, деления клеток и развития онкологических заболеваний.
Авторы нового исследования, возможно, нашли ответ на вопрос, почему естественный отбор не устранил из человеческого генома мутацию, повышающую риск такого тяжелого аутоиммунного заболевания, как волчанка. По-видимому, все дело в эволюционном компромиссе: уязвимость в одной сфере — расплата за преимущество в другой.
Японские ученые выяснили, что даже короткий вдох аромата свежесваренного кофе способен быстро улучшить эмоциональное состояние и уменьшить уровень стресса. У молодых участников эксперимента всего за пять минут вдыхания кофейного аромата снизились показатели тревожности, усталости и подавленности. При этом частота сердечных сокращений практически не изменилась.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.
Превратив почти 30 лет наблюдений за сверхмассивной черной дырой в видео, астрономы выяснили, что яркие участки в джете движутся совсем не так, как считалось раньше.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Октября, 2019
Платина указала на катастрофу позднего каменного века
14 Июля, 2014
Какие бывают галактики?
14 Февраля, 2019
Что такое инфляционная модель Вселенной
17 Июля, 2015
Самые великие покорения человека
14 Февраля, 2021
Космические очки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии