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Александр Речкин
Александр Речкин
14 сентября, 10:37
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Посты: 1256
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В Китае открыли первый в мире музей древних летающих рептилий

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая открылся научный музей, посвященный птерозаврам — летающим рептилиям, состоявшим в близком родстве с динозаврами. Это первый в мире музей такого рода. Он расположен на территории национального геопарка в районе Хами, известном многочисленными находками окаменелостей птерозавров.

Сообщество
# динозавры
# Китай
# музеи
# рептилии
# строительство
В Китае открылся первый в мире музей древних летающих рептилий / © Xinhua
В Китае открылся первый в мире музей древних летающих рептилий / © Xinhua

Выставочная площадь Хамийского музея птерозавров составляет около 4600 квадратных метров. Комплекс состоит из шести овальных залов, расположенных со смещением относительно друг друга. Если смотреть на здание сверху, оно напоминает кладку яиц птерозавра, лежащую среди пустыни.

Внутри Хамийского музея птерозавров / © Xinhua
Внутри Хамийского музея птерозавров / © Xinhua

На выставке представлены окаменелости, обнаруженные в ходе спасательных раскопок, которые исследователи Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук проводили на протяжении более двух десятилетий.

Среди экспонатов — первые в мире окаменевшие яйца и эмбрионы птерозавров, сохранившиеся в трехмерном виде, а также крупные образцы птерозавров, впервые представленные широкой публике.

Все эти находки впервые собраны в одной экспозиции. По замыслу создателей музея, выставка позволяет получить целостное представление об образе жизни и эволюции птерозавров в меловом периоде — примерно 130 миллионов лет назад.

Руководитель института Китайской академии наук Сюй Син, отметил, что музей дает посетителям возможность непосредственно прикоснуться к процессу научного открытия и увидеть удивительное разнообразие древней жизни.

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Сообщество
# динозавры
# Китай
# музеи
# рептилии
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