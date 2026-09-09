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Странный спрос на старые книги: канадские букинисты заподозрили, что их скупают для обучения ИИ
Букинистические магазины Канады в последнее время получают загадочные оптовые заказы. Они подозревают, что старые книги покупают для обучения искусственного интеллекта, а потом уничтожают.
Владелец книжного магазина Sellers & Newel в Торонто Питер Селлерс рассказал, что ему и раньше поступали оптовые заказы. Но тогда книги массово скупали дизайнеры, сопровождавшие свои заказы пожеланиями к цвету и размеру. Однако в последнее время ему стали поступать другие массовые заказы. В начале продавцы книг обрадовались, но потом что-то заподозрили.
В один из дней Селлерс получил сообщение в LinkedIn. Незнакомец сообщил, что представляет компанию, которая занимается инженерией данных. Собеседник рассказал, что его компания хочет закупить большие объемы подержанных книг и сейчас ищет потенциальных поставщиков.
Селлерс сообщение проигнорировал, но потом узнал, что специалисты сканируют книги для обучения искусственного интеллекта. Ситуация со странными заказами для него постепенно прояснилась. Теперь продавцы стали с осторожностью относиться к оптовым заказам и продают много книги лишь знакомым дизайнерам.
Массовые заказы поступают и другим книготорговцам. Часто покупатели хотят приобрести малоизвестные книги, которые не получалось продать годами.
По словам владельца книжного магазина BMV Books Патрика Хемпельманна, у него в последние полгода массово покупали специализированные книги, которые выпускались небольшим тиражом. Среди них были старые книги, в том числе по медицине, математике и физике.
Владелец магазина Pulpfiction Books Крис Брейшоу считает, что для покупки книг создаются специальные компании. С их помощью скрывают конечного покупателя.
Схожая ситуация происходила и в США. Выяснилось, что компания Anthropic тратила миллионы на бумажные книги. Сотрудники отрывали корешки, сканировали страницы, обучали искусственный интеллект, после чего уничтожали книги.
В первую очередь интерес представляют книги, опубликованные до 2022 года — года, когда появился ChatGPT. Разработчики ИИ полагают, что языковые модели деградируют, если их обучать на их собственных текстах.
Некоторые компании, занимающиеся искусственным интеллектом, пытались обучать языковые модели с помощью пиратского цифрового контента, но их обвинили в нарушении авторского права. Покупая бумажную книгу и сканируя ее, а потом уничтожая, компания сохраняет у себя единственную копию.
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