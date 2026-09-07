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Немецкий стартап впервые успешно запустил ракету с космодрома в Норвегии
Немецкая компания Isar Aerospace 5 сентября запустила свою ракету Spectrum с космодрома Andøya Space Center на севере Норвегии. Чуть более чем через семь минут ракета вошла в историю, достигнув орбиты.
Для Spectrum это была вторая попытка достичь космоса. Двухступенчатая ракета высотой 28 метров впервые стартовала с Andøya в марте 2025 года. Однако, как нередко случается с ракетами во время дебютных запусков, тогда Spectrum столкнулась с нештатной ситуацией и менее чем через минуту после старта рухнула обратно на Землю.
«Комплексное расследование было завершено в течение двух месяцев после запуска», — сообщила Isar Aerospace в обновлении, опубликованном в сентябре 2025 года. «Расследование показало, что исходными событиями, приведшими к аварии в полете, стали непреднамеренное открытие вентиляционного клапана и потеря управления ориентацией в начале маневра по крену».
Компания учла полученные уроки и начала подготовку ко второму полету Spectrum. В этой миссии ракета вывела в космос пять кубсатов и один научный эксперимент, не предназначенный для отделения от ракеты.
Spectrum способна выводить на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезной нагрузки. В будущем компания рассчитывает превратить Spectrum в своего рода рабочую лошадку для запуска малых и средних спутников.
Производственные мощности также рассчитаны на реализацию этих амбиций. По данным Isar Aerospace, расположенный неподалеку от Мюнхена завод способен выпускать более 30 ракет Spectrum в год.
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