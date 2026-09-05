Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Почему Россия создает собственную систему подписи программного обеспечения

В России могут появиться отечественные сертификаты для подписи программного кода. Закрепить правила их выдачи предложило Минцифры.

© Florian Olivo, unsplash

Цифровой сертификат — это своего рода паспорт программы. Информация о сертификате появится в ее установочном файле. Такая метка поможет операционной системе понять, кто разработал программу. Если ПО выпустил неизвестный издатель, то пользователь увидит предупреждение.

В России уже выпускаются собственные сертификаты для сайтов и веб-сервисов. Отвечает за них Национальный удостоверяющий центр. Судя по всему, такие метки вскоре появятся и для программного обеспечения.

В проекте приказа Минцифры описало виды сертификатов для сайтов, кода программного обеспечения и корпоративных систем. Их разделили по типам криптографических алгоритмов. Новые правила могут начать действовать 1 марта 2027 года.

Представитель ведомства отметил, что такие сертификаты уже выдавались ранее, а документ лишь закрепил их порядок выпуска. Однако он не уточнил, существовали ли раньше они именно для программ.

Отечественные сайты и сервисы раньше использовали зарубежные сертификаты безопасности. Однако в этом году многие удостоверяющие центры начали отзывать их у российских сайтов. Например, японский GlobalSign лишил сертификатов сайты российских банков, в том числе «Сбера» и Альфа-банка. После этого они перестали работать на иностранных браузерах.

По мнению экспертов, работать отечественные сертификаты будут в основном внутри России. Эксперт удостоверяющего центра «СКБ Контур» Иван Быков сомневается, что крупные зарубежные компании, например, Google и Apple, будут доверять им.

Вводить принудительную сертификацию российские власти пока не планируют. Однако в будущем некоторые категории программ, например связанных с объектами критической инфраструктуры, все-таки могут обязать получать такие метки.