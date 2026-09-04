Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Стратосферный дирижабль Sceye пролетел 15 000 километров в рамках первого испытания воздушной сети передачи данных
Разработанная в США высотная платформа выполнила перелет протяженностью более 15 000 километров из Нью-Мексико в Японию. Этот полет стал первой азиатской миссией компании Sceye и позволил провести масштабные испытания ее стратосферной коммуникационной системы в реальных условиях.
Миссия Service Test 1 стартовала из Нью-Мексико 9 августа. В течение 13 дней HAPS пересекал Тихий океан, после чего вошел в воздушное пространство Японии, где совместно с японской компанией SoftBank Corp. приступил к испытаниям связи.
Исследователи проверяли, способна ли платформа, находящаяся примерно в 16,5 километра над Землей, выполнять функции, которые обычно возлагаются на наземную инфраструктуру. Кроме того, испытания должны были показать, насколько эффективно такой аппарат способен обеспечивать связь с беспилотниками и обрабатывать данные непосредственно в стратосфере.
Прежде чем достичь района проведения испытаний над Японией, аппарат преодолел более 15 000 километров. После этого он оставался в управляемом Японией воздушном пространстве еще более семи дней.
Во время миссии Sceye сообщила, что аппарат способен удерживаться в заданной зоне с радиусом отклонения всего около пяти километров. Такая точность имеет большое значение: для стабильного покрытия HAPS-платформам необходимо сохранять относительно небольшую рабочую зону.
На борту находилась телекоммуникационная система SceyeCELL, предназначенная для работы в стратосфере. Она позволяет напрямую подключать обычные мобильные устройства без необходимости модифицировать смартфоны. Для проверки технологии над Японией SoftBank использовала свою базовую сеть. Инженеры продемонстрировали возможность отправки текстовых сообщений, голосовых звонков, доступа в интернет и потоковой передачи видео непосредственно через стратосферную платформу.
Отдельное внимание уделили экстренной связи. Sceye и SoftBank протестировали систему оповещения, предназначенную для использования во время масштабных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
В рамках миссии инженеры решили вывести часть обработки данных за пределы традиционной наземной инфраструктуры. Непосредственно на борту HAPS установили мобильную базовую сеть и веб-сервер. Благодаря этому данные могли передаваться со смартфона на платформу, обрабатываться прямо в стратосфере и возвращаться пользователю без необходимости полностью полагаться на удаленные облачные сервисы.
Среднее время обработки данных при передаче туда и обратно составило 68 миллисекунд. По данным Sceye, это позволило снизить задержку более чем на 40 процентов по сравнению с обработкой через интернет-облако. Во время миссии аппарат также устанавливал связь с беспилотниками. В перспективе подобная технология может позволить объединить летательные аппараты, работающие на разных высотах, в единую коммуникационную систему.
Sceye рассматривает высотные платформы как промежуточное звено между наземными сетями и спутниками. Такие аппараты способны работать значительно выше коммерческой авиации, оставаясь при этом намного ближе к поверхности Земли, чем орбитальные космические аппараты.
По оценке компании, полноразмерная платформа Sceye сможет обеспечивать покрытие территории, сопоставимое примерно с зоной действия 500 наземных вышек связи. Это может сделать технологию особенно востребованной в регионах, где строительство традиционной инфраструктуры сталкивается с географическими, экономическими или техническими ограничениями.
Нынешняя миссия стала продолжением предыдущего рекордного по дальности полета Sceye, в ходе которого аппарат преодолел более 10 000 километров, направляясь из Нью-Мексико в сторону Бразилии.
Житель Северной Ютландии случайно обнаружил крупнейший в истории страны тайник с серебром эпохи викингов, расчищая участок под строительство террасы. В распоряжении археологов оказалось приблизительно 700 ценных артефактов и монет X века, общий вес которых составил рекордные 18,5 килограмма.
Системой связи нового поколения NASA назвало Mars Telecommunications Network, что переводится как «марсианская телекоммуникационная сеть». Ее задача — обеспечить надежную высокоскоростную связь и систему навигации для аппаратов на Красной планете. Для создания сети выбрали компанию Blue Origin.
Похудеть — не значит избавиться от последствий ожирения. Японские ученые обнаружили механизм, который мешает организму расщеплять запасы жира после снижения веса. Однако, зная об этом эффекте, его можно попробовать обойти.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Августа, 2015
Шедевры искусства, атакованные вандалами
4 Сентября, 2015
5 напитков, которые вы не пробовали
1 Декабря, 2018
Что такое квантовая биология
19 Октября, 2013
25 самых щедрых компаний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии