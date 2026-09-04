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Стратосферный дирижабль Sceye пролетел 15 000 километров в рамках первого испытания воздушной сети передачи данных

Разработанная в США высотная платформа выполнила перелет протяженностью более 15 000 километров из Нью-Мексико в Японию. Этот полет стал первой азиатской миссией компании Sceye и позволил провести масштабные испытания ее стратосферной коммуникационной системы в реальных условиях.

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye

Миссия Service Test 1 стартовала из Нью-Мексико 9 августа. В течение 13 дней HAPS пересекал Тихий океан, после чего вошел в воздушное пространство Японии, где совместно с японской компанией SoftBank Corp. приступил к испытаниям связи.

Исследователи проверяли, способна ли платформа, находящаяся примерно в 16,5 километра над Землей, выполнять функции, которые обычно возлагаются на наземную инфраструктуру. Кроме того, испытания должны были показать, насколько эффективно такой аппарат способен обеспечивать связь с беспилотниками и обрабатывать данные непосредственно в стратосфере.

Прежде чем достичь района проведения испытаний над Японией, аппарат преодолел более 15 000 километров. После этого он оставался в управляемом Японией воздушном пространстве еще более семи дней.

Во время миссии Sceye сообщила, что аппарат способен удерживаться в заданной зоне с радиусом отклонения всего около пяти километров. Такая точность имеет большое значение: для стабильного покрытия HAPS-платформам необходимо сохранять относительно небольшую рабочую зону.

На борту находилась телекоммуникационная система SceyeCELL, предназначенная для работы в стратосфере. Она позволяет напрямую подключать обычные мобильные устройства без необходимости модифицировать смартфоны. Для проверки технологии над Японией SoftBank использовала свою базовую сеть. Инженеры продемонстрировали возможность отправки текстовых сообщений, голосовых звонков, доступа в интернет и потоковой передачи видео непосредственно через стратосферную платформу.

Отдельное внимание уделили экстренной связи. Sceye и SoftBank протестировали систему оповещения, предназначенную для использования во время масштабных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

В рамках миссии инженеры решили вывести часть обработки данных за пределы традиционной наземной инфраструктуры. Непосредственно на борту HAPS установили мобильную базовую сеть и веб-сервер. Благодаря этому данные могли передаваться со смартфона на платформу, обрабатываться прямо в стратосфере и возвращаться пользователю без необходимости полностью полагаться на удаленные облачные сервисы.

Среднее время обработки данных при передаче туда и обратно составило 68 миллисекунд. По данным Sceye, это позволило снизить задержку более чем на 40 процентов по сравнению с обработкой через интернет-облако. Во время миссии аппарат также устанавливал связь с беспилотниками. В перспективе подобная технология может позволить объединить летательные аппараты, работающие на разных высотах, в единую коммуникационную систему.

Sceye рассматривает высотные платформы как промежуточное звено между наземными сетями и спутниками. Такие аппараты способны работать значительно выше коммерческой авиации, оставаясь при этом намного ближе к поверхности Земли, чем орбитальные космические аппараты.

По оценке компании, полноразмерная платформа Sceye сможет обеспечивать покрытие территории, сопоставимое примерно с зоной действия 500 наземных вышек связи. Это может сделать технологию особенно востребованной в регионах, где строительство традиционной инфраструктуры сталкивается с географическими, экономическими или техническими ограничениями.

Нынешняя миссия стала продолжением предыдущего рекордного по дальности полета Sceye, в ходе которого аппарат преодолел более 10 000 километров, направляясь из Нью-Мексико в сторону Бразилии.