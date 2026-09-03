Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

Средневековые рукописи сделаны из кожи животных, поэтому способны сохранять не только тексты, но еще ДНК животных и возбудителей болезней, оставшуюся в пергаменте. Ученые обнаружили следы вируса овечьей оспы на нескольких страницах тысячелетнего Йоркского Евангелия и с помощью этих и более древних образцов проследили историю инфекции как минимум на 3700 лет.

Овечья оспа — инфекция домашних животных, которая быстро распространяется внутри стада. Она особенно тяжело поражает ягнят, а у взрослых овец снижает производство мяса, молока и шерсти. Болезнь вызывает вирус из группы каприпоксвирусов.

Установить, когда овечья оспа появилась и как распространялась в прошлом, непросто. Повреждения мягких тканей не оставляют характерных следов на костях, а письменные описания болезней животных обычно слишком расплывчаты для точного диагноза. Помочь в этом могут лишь генетические данные.



Международная группа исследователей изучила несколько рукописей из собраний Великобритании и континентальной части Европы. Среди них были созданные около тысячи лет назад Йоркские Евангелия, один из наиболее ценных памятников англосаксонской книжной культуры, а также Corpus Glossary — один из древнейших сохранившихся словарей английского языка. В анализ вошли и более ранние рукописи, включая сборник посланий апостола Павла VIII века.

Их страницы изготовляли из обработанных шкур овец, коз и телят. Вместе с ДНК самого животного пергамент способен сохранять фрагменты генома возбудителей, которыми оно было заражено перед забоем.

На страницах книг исследователи обнаружили фрагменты ДНК вируса овечьей оспы. В некоторых случаях вирусный материал присутствовал сразу на нескольких листах одной рукописи. Это снижает вероятность единичного случайного загрязнения и указывает, что для изготовления пергамента использовали шкуры зараженных овец. Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances.



Следы вируса нашли также на страницах, сделанных из телячьей или козьей кожи. Дополнили анализ данными овечьих зубов из археологических памятников евразийских степей. В образцах бронзового века сохранилась ДНК того же возбудителя. Возраст древнейших находок превысил 3700 лет — это самые ранние генетические свидетельства существования овечьей оспы.





Сопоставив все данные, ученые реконструировали эволюционную историю каприпоксвирусов. По их оценке, основные линии вирусов оспы овец и оспы коз разделились приблизительно от 11,5 до 3,7 тысячи лет назад. Этот широкий временной интервал пересекается с периодом развития скотоводства и масштабного распространения домашних овец из евразийских степей в Европу.

Геном вируса овечьей оспы оказался очень стабильным. В отличие от вируса натуральной оспы человека, за последние несколько тысячелетий он изменился мало. Авторы исследования предположили, что важнейшие приспособления, позволившие возбудителю эффективно заражать овец, сформировались еще на раннем этапе его истории.

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Андрей Серегин 170 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.