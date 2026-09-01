Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов
Житель Северной Ютландии случайно обнаружил крупнейший в истории страны тайник с серебром эпохи викингов, расчищая участок под строительство террасы. В распоряжении археологов оказалось приблизительно 700 ценных артефактов и монет X века, общий вес которых составил рекордные 18,5 килограмма.
Подготовка обычного садового участка под террасу принесла неожиданное открытие археологии Дании. Хозяин дома убирал с земли камни и гравий, когда наткнулся на металлические предметы, которые поначалу принял за обычный строительный мусор. Однако уже через полчаса со дна котлована он вытащил целый глиняный кувшин с драгоценностями и сотни фрагментов древних украшений.
Подобные случайные находки исторических артефактов, сделанные обычными гражданами, регулярно пополняют музейные фонды. Например, недавно в Англии во время семейной прогулки люди выкопали мозаику с сюжетами Троянской войны, а в Белоруссии рыболов вытащил со дна реки редкий средневековый меч.
На место обнаружения датского сокровища сразу прибыли специалисты Музеев Северной Ютландии. Археологи извлекли из земли 700 целых предметов и обломков, 320 из которых находились внутри глиняного сосуда, а остальные лежали в грунте неподалеку. Масса находки почти в три раза превысила вес прошлого рекордного клада серебра, который датчане выкопали еще в 1971 году.
В руки исследователей попали массивные шейные и запястные браслеты, крупные слитки весового серебра, миниатюрный амулет в виде молота Тора и 47 древних монет, чеканенных как на Арабском Востоке, так и на Британских островах. Среди денег опознали редчайшие монеты англосаксонского короля Эдуарда Старшего, правившего на рубеже IX и X веков.
Особую ценность для ученых представил один из серебряных слитков. На его боковой грани историки разглядели гравировку из четырех рун, складывающихся в слово «хуту». Специалисты предположили, что это древнескандинавское имя владельца или личный знак человека, спрятавшего сбережения в земле в период военных междоусобиц.
Разнообразный состав сокровища (от английских монет до восточных дирхемов и прочих украшений) наглядно проиллюстрировал размах торговых и грабительских походов викингов X века, а сам клад стал крупнейшим археологическим открытием региона за последние полвека.
Спасибо за наводку Александру Речкину.
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