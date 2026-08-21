Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Mars Express получил самые детальные изображения одного из крупнейших кратеров Марса
Европейский орбитальный аппарат Mars Express получил новые впечатляющие изображения одного из крупнейших кратеров Марса — Скиапарелли.
Mars Express был запущен в 2003 году и работает под управлением Европейского космического агентства (ESA). Аппарат оснащен камерой высокого разрешения High Resolution Stereo Camera (HRSC), которая одновременно снимает поверхность Марса с нескольких ракурсов. Полученные данные позволяют создавать трехмерные цветные изображения марсианского рельефа.
Во время одного из пролетов Mars Express прошел на небольшой высоте над Южным нагорьем Марса и кратером Скиапарелли — одним из крупнейших ударных образований планеты.
Кратер Скиапарелли расположен в сильно изрезанном кратерами районе Южного нагорья Марса. По данным ESA, около 3,7 миллиарда лет назад климат Красной планеты был значительно теплее и влажнее, а по ее поверхности текла вода. Древние водные потоки сыграли заметную роль в формировании современного марсианского рельефа.
Сам кратер имеет диаметр более 460 километров. При этом у него есть и весьма необычная связь с научной фантастикой: именно здесь, по сюжету «Марсианина», астронавт Марк Уотни оказывается брошенным экипажем после аварии.
Название кратера также связано с реальной космической историей. В его честь получил название европейский посадочный аппарат Schiaparelli, который в 2016 году потерпел крушение при попытке совершить посадку на Марсе. Однако сам аппарат направлялся вовсе не к кратеру Скиапарелли.
И кратер, и посадочный модуль названы в честь итальянского астронома Джованни Скиапарелли (1835–1910). В 1877 году, во время особенно благоприятного сближения Марса с Землей, ученый провел подробные наблюдения планеты и составил карту ее поверхности.
Скиапарелли использовал итальянское слово canali — «каналы», описывая темные линии, которые видел на поверхности Марса. Он предполагал, что они могут быть связаны с водой. Позднее англоязычные астрономы перевели это слово как canals — «каналы» в смысле искусственных сооружений. Так появилась почва для многочисленных предположений о том, что на Марсе существует разумная цивилизация, построившая гигантскую систему каналов.
Впоследствии эти представления были опровергнуты. На сегодняшний день никаких свидетельств существования разумной жизни на Марсе обнаружено не было. Однако современные исследования подтвердили одну важную часть старой гипотезы: в далеком прошлом на поверхности Марса действительно существовали устойчивые водоемы и текли реки.
Вклад Скиапарелли в изучение Красной планеты оказался настолько значительным, что его имя увековечили в названии марсианского кратера.
Несмотря на колоссальный диаметр, Скиапарелли считается относительно мелким для кратера такого размера. Когда-то он был значительно глубже, однако за миллиарды лет его дно постепенно заполнили различные отложения. В формировании современного облика кратера участвовали переносимые ветром осадочные материалы, древние водные потоки, вулканические извержения, а также обломки пород, выброшенные при других столкновениях астероидов с поверхностью Марса. Таким образом, сегодняшний Скиапарелли представляет собой результат миллиардов лет геологической эволюции Красной планеты.
Новое видео ESA не только демонстрирует пейзажи Скиапарелли, но и показывает, как Mars Express получает столь подробные данные. Камера HRSC способна одновременно наблюдать поверхность Марса с пяти различных ракурсов и в четырех диапазонах спектра. Во время пролетов на небольшой высоте аппарат получает массивы трехмерных данных, охватывающие территории протяженностью от сотен до тысяч километров и шириной в десятки километров. Затем отдельные фрагменты объединяются, формируя более масштабные региональные карты.
Постепенно такие наблюдения позволяют ученым создавать все более подробную и сложную трехмерную модель Марса — планеты, которая сегодня выглядит холодной и сухой, но миллиарды лет назад могла быть значительно более теплым и влажным миром с реками, озерами и, возможно, целыми водными системами.
Множество переломов костей у средневекового скелета, захороненного в замке Стерлинг, позволили предположить, что мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда, выпущенного из осадного орудия. Не исключено, что это был гигантский требушет «Боевой Волк», построенный по приказу короля Англии Эдуарда I.
С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.
Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Ноября, 2016
Лазерное оружие сегодня и завтра
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии