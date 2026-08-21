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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
21 августа, 07:28
Рейтинг: +1248
Посты: 2821

Mars Express получил самые детальные изображения одного из крупнейших кратеров Марса

Европейский орбитальный аппарат Mars Express получил новые впечатляющие изображения одного из крупнейших кратеров Марса — Скиапарелли. 

Сообщество
# ESA
# Mars Express
# космос
# Марс
# фотографии
Поверхность Красной планеты в районе кратера Скиапарелли, снятая Mars Express / © ESA
Поверхность Красной планеты в районе кратера Скиапарелли, снятая Mars Express / © ESA

Mars Express был запущен в 2003 году и работает под управлением Европейского космического агентства (ESA). Аппарат оснащен камерой высокого разрешения High Resolution Stereo Camera (HRSC), которая одновременно снимает поверхность Марса с нескольких ракурсов. Полученные данные позволяют создавать трехмерные цветные изображения марсианского рельефа.

Во время одного из пролетов Mars Express прошел на небольшой высоте над Южным нагорьем Марса и кратером Скиапарелли — одним из крупнейших ударных образований планеты.

© ESA

Кратер Скиапарелли расположен в сильно изрезанном кратерами районе Южного нагорья Марса. По данным ESA, около 3,7 миллиарда лет назад климат Красной планеты был значительно теплее и влажнее, а по ее поверхности текла вода. Древние водные потоки сыграли заметную роль в формировании современного марсианского рельефа.

Сам кратер имеет диаметр более 460 километров. При этом у него есть и весьма необычная связь с научной фантастикой: именно здесь, по сюжету «Марсианина», астронавт Марк Уотни оказывается брошенным экипажем после аварии.

Название кратера также связано с реальной космической историей. В его честь получил название европейский посадочный аппарат Schiaparelli, который в 2016 году потерпел крушение при попытке совершить посадку на Марсе. Однако сам аппарат направлялся вовсе не к кратеру Скиапарелли.

И кратер, и посадочный модуль названы в честь итальянского астронома Джованни Скиапарелли (1835–1910). В 1877 году, во время особенно благоприятного сближения Марса с Землей, ученый провел подробные наблюдения планеты и составил карту ее поверхности.

Скиапарелли использовал итальянское слово canali — «каналы», описывая темные линии, которые видел на поверхности Марса. Он предполагал, что они могут быть связаны с водой. Позднее англоязычные астрономы перевели это слово как canals — «каналы» в смысле искусственных сооружений. Так появилась почва для многочисленных предположений о том, что на Марсе существует разумная цивилизация, построившая гигантскую систему каналов.

Впоследствии эти представления были опровергнуты. На сегодняшний день никаких свидетельств существования разумной жизни на Марсе обнаружено не было. Однако современные исследования подтвердили одну важную часть старой гипотезы: в далеком прошлом на поверхности Марса действительно существовали устойчивые водоемы и текли реки.

Вклад Скиапарелли в изучение Красной планеты оказался настолько значительным, что его имя увековечили в названии марсианского кратера.

Несмотря на колоссальный диаметр, Скиапарелли считается относительно мелким для кратера такого размера. Когда-то он был значительно глубже, однако за миллиарды лет его дно постепенно заполнили различные отложения. В формировании современного облика кратера участвовали переносимые ветром осадочные материалы, древние водные потоки, вулканические извержения, а также обломки пород, выброшенные при других столкновениях астероидов с поверхностью Марса. Таким образом, сегодняшний Скиапарелли представляет собой результат миллиардов лет геологической эволюции Красной планеты.

Новое видео ESA не только демонстрирует пейзажи Скиапарелли, но и показывает, как Mars Express получает столь подробные данные. Камера HRSC способна одновременно наблюдать поверхность Марса с пяти различных ракурсов и в четырех диапазонах спектра. Во время пролетов на небольшой высоте аппарат получает массивы трехмерных данных, охватывающие территории протяженностью от сотен до тысяч километров и шириной в десятки километров. Затем отдельные фрагменты объединяются, формируя более масштабные региональные карты.

Постепенно такие наблюдения позволяют ученым создавать все более подробную и сложную трехмерную модель Марса — планеты, которая сегодня выглядит холодной и сухой, но миллиарды лет назад могла быть значительно более теплым и влажным миром с реками, озерами и, возможно, целыми водными системами.

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