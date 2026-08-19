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360 градусов без остановки: китайский электромобиль прошел вертикальную петлю на скорости 130 километров в час
Китайский автопроизводитель Voyah продемонстрировал эффектный трюк с новым электромобилем Passion S, полностью пройдя петлю на 360 градусов. Маневр привлек внимание прежде всего своей реалистичностью.
Премиальный бренд китайского государственного автоконцерна Dongfeng Motor Corporation опубликовал видеозапись, на которой электромобиль проходит всю перевернутую петлю без видимых монтажных склеек и каких-либо спецэффектов.
Этому предшествовала неудачная попытка, во время которой замаскированный прототип Passion S сорвался с потолка туннеля. Кадры аварии стали дополнительным аргументом в пользу заявления Voyah о том, что петля была выполнена настоящим электромобилем, а не создана с помощью компьютерной графики.
Voyah воспроизвела один из самых известных автомобильных трюков, проведя электрический Passion S по полной петле внутри испытательного туннеля в Ухане, Китай. Маневр напоминает знаменитую рекламу Mercedes-Benz SLS AMG с Михаэлем Шумахером, вышедшую в 2010 году. Однако Voyah утверждает, что в ее случае использовался электромобиль, соответствующий серийной спецификации, а весь заезд был выполнен одним непрерывным проходом — без компьютерной графики и специальных эффектов.
Passion S вошел в закругленный участок туннеля примерно на скорости 130 километров в час, сохраняя угол поворота около 16 градусов. Тщательно рассчитанное сочетание скорости, угла поворота и радиуса туннеля создало необходимую центростремительную силу, которая удерживала автомобиль на поверхности конструкции. Машина поднялась по стене, проехала по потолку и затем спустилась обратно.
Физика здесь не прощает ошибок. Если скорость электромобиля существенно снизится, сила реакции опоры между шинами и поверхностью туннеля уменьшится, что повысит риск потери контакта. Поэтому инженерам Voyah пришлось определить чрезвычайно точный диапазон рабочих параметров, позволяющий тяжелому электрическому кроссоверу сохранять необходимое сцепление на протяжении всей петли.
Этот трюк заодно демонстрирует возможности современных электромобилей. Passion S оснащен полным приводом с двумя электродвигателями. Тяговая батарея размещена в нижней части кузова, благодаря чему центр тяжести электромобиля расположен низко. Электронные системы управления тягой и стабилизации позволяют точно контролировать передачу мощности во время выполнения сложного маневра.
Voyah утверждает, что для выполнения трюка электромобиль сохранил серийную конфигурацию, включая штатную аккумуляторную батарею и комплекс интеллектуальных систем управления. Компания также опубликовала непрерывную видеозапись всего маневра — от въезда в петлю до выезда из нее, стремясь развеять сомнения в подлинности происходящего.
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