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Китай создал самый мощный электрический карьерный самосвал

Недавно с конвейера сошел крупнейший в Китае полностью электрический карьерный самосвал.

Крупнейший в Китае полностью электрический карьерный самосвал / © Zijing Mining

ZL230E (ранее LK350E) — карьерный самосвал полной массой 350 тонн, разработанный компанией Zijin Longking для непрерывной работы в открытых горных выработках. Грузоподъемность машины составляет 230 тонн, а объем кузова — 125 кубических метров. Гигантский самосвал сочетает способность перевозить огромные объемы горной массы с полностью безэмиссионной силовой установкой, рассчитанной на эксплуатацию в самых тяжелых условиях.

В рамках сотрудничества с австралийской компанией EACON, специализирующейся на автономных технологиях для горнодобывающей отрасли, ZL230E объединяет мощную электрическую силовую установку с системами автономного управления.

Машина призвана повысить эффективность транспортировки, сократить эксплуатационные расходы и способствовать развитию экологичного горного производства благодаря низкому энергопотреблению, высокой надежности и простоте технического обслуживания.

Разработка крупных открытых карьеров относится к числу наиболее углеродоемких видов промышленной деятельности. Главная причина — огромные объемы дизельного топлива, которые потребляют тяжёлые карьерные самосвалы. Именно поэтому аккумуляторные электрические грузовики приобретают все большее значение. Под высокопрочной рамой ZL230E скрывается многосекционная архитектура с центральным распределением независимого привода, оснащенная двумя электродвигателями мощностью по 800 киловатт. Силовая установка в режиме реального времени регулирует выдачу мощности в соответствии с нагрузкой, позволяя машине уверенно преодолевать крутые горные подъемы без потери тяги.

Для тяжелой карьерной техники аккумуляторная система имеет принципиальное значение. По имеющимся данным, ZL230E оснащен гигантской батареей емкостью 1400 киловатт-часов. Аккумуляторная система с увеличенным ресурсом и поддержкой сверхбыстрой зарядки способна восполнить заряд до 90% всего за 25 минут. Это позволяет свести простои к минимуму и повысить общую эффективность эксплуатации.

ZL230E рассчитан на работу в условиях экстремальных нагрузок. Самосвал получил запатентованную высокопрочную раму, двухконтурную конструкцию шасси, интеллектуальную систему управления энергопотреблением, а также резервируемые системы торможения и рулевого управления.

В машину также интегрирован облачный технологический комплекс EACON, отвечающий за диспетчеризацию, восприятие окружающей обстановки и принятие решений. В результате ZL230E превращается в полностью беспилотный карьерный самосвал с нулевыми выбросами, предназначенный для эксплуатации на суровых китайских открытых карьерах.

Единая технологическая архитектура обеспечивает комплексную защиту всех систем машины, повышая безопасность и стабильность работы в условиях горнодобывающего предприятия.