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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 августа, 17:38
Рейтинг: +296
Посты: 1039

Центральные банки каких стран активнее всего покупали золото во втором квартале

Центральные банки стран мира во втором квартале 2026 года активно закупали золото. Как видно на инфографике, лидером по пополнению золотых резервов стала Польша.

Сообщество
# Золото
# Инфографики
# Рейтинги
# страны
# экономика
Страны, которые активнее всего покупали золото во втором квартале / © Ewen Vile, Voronoi
Страны, которые активнее всего покупали золото во втором квартале / © Ewen Vile, Voronoi

В общей сложности во втором квартале страны закупили 288,9 тонны золота. Для сравнения, в том же периоде 2025 года показатель составил 177,9 тонны. 

Крупнейшим покупателем стал Национальный банк Польши, прибавивший за второй квартал 51 тонну. Таким образом, на конец июня 2026 года запасы страны достигли 632 тонн.

Народный банк Китая добавил во втором квартале 33 тонны. Таким образом, общие резервы страны составили 2346 тонн. Также свои золотые запасы активно пополняли Узбекистан, Казахстан, Иордания и Чехия.

Хотя некоторые страны продолжают активно пополнять запасы, мировые запасы сконцентрированы в нескольких странах. Самыми большими запасами обладают США — 8133 тонны. С большим отставанием на втором месте оказалась Германия (3349 тонны), на третьем — Италия (2452 тонны). В число главных держателей золота входят также Франция (2437 тонн) и Китай (2346 тонн).

Россия в последнее время активно сокращает свои запасы. По данным Центробанка, запасы России на конец июня составляли 2283 тонны, сократившись с начала года примерно на 44 тонны, при этом около половины продаж пришлось на второй квартал.  

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