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15 стран с крупнейшими лесными массивами

Леса — один из важнейших природных ресурсов планеты. Они поглощают и хранят углерод, поддерживают биоразнообразие и обеспечивают человечество всем — от древесины до чистой пресной воды.

15 стран с крупнейшими лесными массивами / © Visual Capitalist

На этой инфографике представлены 15 стран с наибольшей площадью лесов в 2025 году — от бескрайних бореальных лесов России до тропических лесов Южной Америки и Центральной Африки. Данные предоставлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и опубликованы на платформе Our World in Data.

Россия занимает первое место в мире с 833 миллионами гектаров леса — примерно на 70% больше, чем у занявшей второе место Бразилии, и около пятой части всей площади лесов планеты. На третьем месте находится Канада с 369 миллионами гектаров, за ней следуют США — 309 миллионов и Китай — 227 миллионов гектаров.

Огромная площадь российских лесов во многом обусловлена географией страны. Значительная их часть простирается по Сибири и входит в гигантский пояс бореальных, или таежных, лесов, охватывающий северные районы планеты.

В совокупности на 15 стран, представленных в рейтинге, приходится почти три четверти мировой площади лесов. Особенно заметна роль Америки: сразу восемь стран региона вошли в список — Бразилия, Канада, США, Перу, Мексика, Колумбия, Боливия и Венесуэла. На пять крупнейших лесных держав — Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай — приходится более половины всей площади лесов планеты.