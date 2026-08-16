Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
15 стран с крупнейшими лесными массивами
Леса — один из важнейших природных ресурсов планеты. Они поглощают и хранят углерод, поддерживают биоразнообразие и обеспечивают человечество всем — от древесины до чистой пресной воды.
На этой инфографике представлены 15 стран с наибольшей площадью лесов в 2025 году — от бескрайних бореальных лесов России до тропических лесов Южной Америки и Центральной Африки. Данные предоставлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и опубликованы на платформе Our World in Data.
Россия занимает первое место в мире с 833 миллионами гектаров леса — примерно на 70% больше, чем у занявшей второе место Бразилии, и около пятой части всей площади лесов планеты. На третьем месте находится Канада с 369 миллионами гектаров, за ней следуют США — 309 миллионов и Китай — 227 миллионов гектаров.
Огромная площадь российских лесов во многом обусловлена географией страны. Значительная их часть простирается по Сибири и входит в гигантский пояс бореальных, или таежных, лесов, охватывающий северные районы планеты.
В совокупности на 15 стран, представленных в рейтинге, приходится почти три четверти мировой площади лесов. Особенно заметна роль Америки: сразу восемь стран региона вошли в список — Бразилия, Канада, США, Перу, Мексика, Колумбия, Боливия и Венесуэла. На пять крупнейших лесных держав — Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай — приходится более половины всей площади лесов планеты.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Польские археологи выяснили происхождение девушки, похороненной в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги
Молодая женщина, возвращения которой из мертвых местное общество, по-видимому, сильно опасалось, имела скандинавские корни и поэтому могла считаться чужестранкой, предположили авторы нового исследования. Ученые также смогли установить много других интересных подробностей о жизни и смерти девушки.
Ученые впервые напрямую наблюдали, как выброшенное звездой вещество всего за несколько тысяч лет теряет форму и смешивается с межзвездной средой. Открытие позволяет понять, как продукты жизни и смерти светил — от газа до тяжелых химических элементов — покидают звездные оболочки, возвращаясь в общий запас вещества Галактики.
«Если идешь в полет как на подвиг, значит, ты не готов»: Герой России Сергей Богдан — о профессии летчика-испытателя
Со стороны профессия летчика-испытателя часто выглядит как череда опасных полетов, требующих бесстрашия и способности мгновенно импровизировать. В действительности ее основу составляют методика, дисциплина, технические знания и умение честно рассказать о каждой особенности машины. Его задача — не просто поднять самолет в воздух, но и понять, насколько точно он выполняет команды, предсказуемо ли ведет себя на сложных режимах и какие изменения необходимо внести в конструкцию или систему управления.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
1 Июля, 2015
Удивительные факты о животных
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
14 Февраля, 2019
Что такое инфляционная модель Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии