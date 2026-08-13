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В Орландо построят квартал будущего: аэротакси, электромобили и «умные» хабы
В Орландо готовится масштабный проект «умного» города стоимостью около двух миллиардов долларов, который объединит в одном районе интеллектуальные транспортные узлы, зарядную инфраструктуру для электромобилей, жилье, отели, общественный транспорт и воздушные такси на базе электрических самолетов вертикального взлета и посадки.
Проект Green District Smart City уже представлен властям Орландо. Это первый официальный шаг на пути к созданию технологичного района в историческом квартале Паррамор.
Планируется, что новый район станет единой транспортной и многофункциональной системой. Интеллектуальная инфраструктура мобильности свяжет жителей и посетителей с центром Орландо и другими районами города. Начать строительство рассчитывают летом 2027 года.
В центре проекта будут расположены два многофункциональных комплекса Smart Hub — по адресам 17 N. Westmoreland Drive и 320 W. Clear Lake Street. Это будут не просто парковочные здания. В них разместят магазины, объекты розничной торговли, зарядные станции для электромобилей и инфраструктуру для разных видов транспорта. Таким образом, обычные паркинги превратятся в полноценные транспортные узлы.
Третий объект будет специализироваться на вопросах здоровья, оздоровительных услугах и экстренном реагировании, одновременно поддерживая работу перспективной системы воздушной мобильности.
Проект также предусматривает создание на крышах вертипортов — площадок для взлета и посадки электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
Компания Eve Air Mobility выбрана предпочтительным партнером проекта в области перспективной воздушной мобильности и поставщиком eVTOL-аппаратов. Технологическим партнером по созданию инфраструктуры зарядки для воздушного и наземного электрического транспорта станет i-charging USA.
Партнеры должны помочь спроектировать инфраструктуру, необходимую для эксплуатации электрических летательных аппаратов и зарядных систем. В перспективе это позволит объединить традиционный наземный транспорт с короткими воздушными перелетами на электрических аэротакси.
Транспортная система района будет построена сразу на нескольких уровнях. Зарядные станции обеспечат энергией электромобили, расположенные на земле многофункциональные узлы объединят различные виды транспорта, а расположенные выше вертипорты смогут принимать и отправлять eVTOL-аппараты по мере развития сетей воздушной мобильности.
При этом технологическая инфраструктура станет лишь частью нового района. В последующих очередях строительства планируется создать продуктовый магазин, четыре отеля, жилые дома, конференц-центры, магазины, рестораны, развлекательные объекты и музей.
Значительное место в проекте отведено жилью. Создатели Green District намерены построить доступные дома и жилье для работающих жителей, а также предоставить возможности для приобретения недвижимости в собственность.
Проект разрабатывает архитектурная компания Cooper Carry из Атланты. Ее задача — объединить транспортную инфраструктуру и многофункциональную застройку в единую городскую среду.
Финансирование проекта предполагается обеспечить за счет местных и национальных инвесторов, общественных организаций и различных механизмов поддержки со стороны местных властей. Если проект будет реализован в соответствии с планом, Green District станет одним из примеров городской среды, где зарядная инфраструктура для электромобилей, мультимодальный транспорт и воздушные перевозки на eVTOL объединены в рамках одного городского района, а не существуют как отдельные транспортные системы.
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