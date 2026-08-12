Треть запечатанных чернил для татуировок содержали бактерии и опасные патогены
При создании татуировок критически важно следить за чистотой инструментов и материалов. Маркировка «стерильно» на упаковках выглядит успокаивающе, но, как показало исследование, риски сохраняются и в этом случае. Примерно в трети чернил для татуировок и перманентного макияжа ученые обнаружили бактерии. Иногда встречались и опасные патогены.
В процессе нанесения татуировки или перманентного макияжа нарушается целостность кожи и возникают открытые раны, пусть и едва заметные. Ответственные мастера стараются работать в стерильных условиях. Они используют одноразовые иглы и насадки, обрабатывают оборудование и поверхности. Однако, как оказалось, этого бывает недостаточно. Опасность может таиться в чернилах, даже если на них есть маркировка «стерильно».
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США провело исследование, изучив 259 запечатанных упаковок чернил. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. В 35,4% образцов нашли бактерии. Не спасла и надпись, гарантирующая стерильность. В таких упаковках бактерии нашли в 30,5% случаев. Ситуация с продукцией без маркировки отличалась не сильно. Микроорганизмы содержались в 35,5% таких чернил.
В изученных чернилах ученые нашли 94 вида бактерий из 38 родов, при этом значительная часть находок пришлась на представителей Bacillus, Lysinibacillus, Pseudomonas и Staphylococcus. Потенциально некоторые бактерии могут вызвать заболевания у человека, в том числе Pseudomonas aeruginosa и Bacillus cereus. Однако стоит отметить, что человек не обязательно заболеет, если ему сделают татуировку такой краской.
Исследователи не исключают, что в красках могло находиться еще больше бактерий, однако они использовали методы, которые в основном находят микроорганизмы, легко выращивающиеся в лабораториях. Какие-то медленно растущие бактерии исследователи могли пропустить.
Результаты исследования показали, что чернила для татуировок и перманентного макияжа достаточно часто бывают загрязнены микроорганизмами. Даже добросовестный мастер татуировок не сможет их заметить самостоятельно. Авторы отметили, что для повышения безопасности такой продукции необходимо использовать более чувствительные методы выявления бактерий. Также важно тщательно контролировать чернила и ввести единые стандарты производства.
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