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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 августа, 21:01
Рейтинг: +291
Посты: 1021

Sony представила лимитированную версию PS5 в стиле Росомахи

Любителей PlayStation и поклонников Росомахи вскоре ждет радостное событие. В преддверии выхода игры Marvel’s Wolverine компания Sony анонсировала лимитированную версию PS5 Digital Edition.

Сообщество
# PlayStation
# игровая приставка
# игры
# приставка
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony

Для оформления приставки и геймпада Sony выбрала желтый и черный цвета, отсылающие к костюму Росомахи. Одну из боковых панелей дизайнеры украсили изображением супергероя. 

Еще одна характерная деталь — отметины когтей Логана. На корпусе PS5 через них можно будет рассмотреть его «железо», а на геймпаде отметины выполняют только декоративную функцию.

© Marvel, Sony

Также Sony пообещала новые боковые панели, в том числе в дополнительном бело-черном варианте. Вторая версия отсылает к адамантию — вымышленному металлу из вселенной Marvel. Панели в обеих версиях будут продаваться отдельно, в том числе для приставки с дисководом. В бело-черном дизайне выпустят и геймпад DualSense.

Игроки смогут оформить предзаказы с 19 августа в магазине PlayStation и у некоторых ритейлеров. Лимитированные версии начнут продавать 15 сентября — именно в этот день выходит Marvel’s Wolverine. Код для загрузки игры покупатели получат вместе с консолью.

Желто-черная консоль PS5 Digital Edition будет стоить около 650 долларов, желто-черный и бело-черный геймпады DualSense — 85 долларов. Боковые панели в обеих расцветках обойдутся игрокам в 75 долларов.

© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony
© Marvel, Sony

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