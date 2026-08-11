Порядок рождения детей связали с риском 150 заболеваний

То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СДВГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.

Новое исследование охватило данные страховой базы Merative MarketScan за 2003-2024 годы. После отбора в анализ включили 5 135 006 семей с двумя детьми, то есть 10 270 012 человек, родившихся в 1978-2013 годах. В выборку вошли только семьи, где оба ребенка наблюдались в системе не менее года и достигли возраста 12 лет. Всего специалисты проверили связь порядка рождения с 569 заболеваниями, для 418 из них удалось получить достаточное число случаев для надежного статистического анализа.

Чтобы снизить влияние посторонних факторов, медики из Чикагского и Колумбийского университетов в США применили два независимых подхода. Сначала сопоставили 1 616 881 пару детей из разных семей, максимально совпадавших по полу, году рождения, уровню урбанизации, возрасту родителей, длительности медицинского наблюдения и ряду других параметров. Затем результаты проверили с помощью внутрисемейного сравнения: непосредственно сопоставили первых и вторых детей в 5,1 миллиона семей. Так удалось ослабить влияние факторов, общих для братьев и сестер, включая наследственность, социально-экономические условия и особенности семьи.

Из 418 заболеваний статистически значимую связь с порядком рождения выявили у 150. Для 79 заболеваний более высокий риск наблюдался у первенцев, для 71 — у вторых детей. По словам авторов исследования, почти равное распределение эффектов говорит против предположения, что результаты можно объяснить лишь более внимательным медицинским наблюдением за первым ребенком. Статью об этом опубликовали в журнале Nature Health.

Самые выраженные различия у первенцев касались нарушений нейроразвития. Вероятность постановки диагноза из группы других или неуточненных общих расстройств развития была выше у первых детей (отношение шансов составило 0,57), аутизма — 0,74, тиков и синдрома Туретта — 0,69, синдрома дефицита внимания и гиперактивности — 0,93. Более высокий риск у первенцев также выявили для пищевой аллергии (0,80), аллергического ринита (0,91), астмы (0,97) и акне (0,87).

У детей, появившихся на свет вторыми, чаще встречались злоупотребление психоактивными веществами (отношение шансов оценили в 1,19), опоясывающий лишай (1,35), заболевания желчевыводящих путей (1,18), гастрит и дуоденит (1,14), а также мигрень (1,13).

Сопоставление результатов двух подходов показало хорошее совпадение. Оценки положительно коррелировали между собой, а почти 85% диагнозов, оказавшихся статистически значимыми в основном анализе, сохраняли то же направление связи при внутрисемейном сравнении. Дополнительные проверки, предполагающие более строгие критерии отбора семей, учет географических различий и других методов, практически не изменили результаты.

Закономерности различались между группами заболеваний. Более высокий риск у первенцев оказался характерен прежде всего для нарушений нейроразвития, психических и аллергических заболеваний, а у вторых детей чаще встречались болезни пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторые инфекции.

Говоря о возможных причинах, медики отметили, что разные группы заболеваний имеют разные механизмы. Более высокий риск аллергий у первенцев согласуется с гипотезой «старых друзей», согласно которой младшие дети раньше получают разнообразные микроорганизмы от старших братьев и сестер, что способствует формированию иммунной регуляции. Тем более что связь с аллергическим ринитом ослабевала при большем интервале между рождениями детей.

Для нарушений нейроразвития однозначного объяснения исследователи не получили. По их мнению, вероятно, одновременно действуют особенности последовательных беременностей, различия в родительском внимании, особенности диагностики и влияние других факторов. Более высокий риск злоупотребления психоактивными веществами у вторых детей связали с социологическими теориями о более рискованном поведении младших детей и влиянии старших братьев и сестер.

Медики также проверили гипотезу о том, что родители после рождения ребенка с тяжелым нарушением развития реже решаются на еще одну беременность. Такой эффект действительно присутствовал в случае аутизма.

Авторы исследования подчеркнули, что они искали статистическую связь, а не причинно-следственную. Научная работа основывалась на страховых медицинских данных, отражающих зарегистрированные диагнозы — не истинную распространенность заболеваний. Наконец, невозможно полностью исключить влияние возраста родителей, различий в обращении за медицинской помощью и других факторов.

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