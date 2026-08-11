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Крупнейшая построенная в Германии ударная подлодка со времен Второй мировой войны передана Израилю
Израиль получил от Германии подводную лодку INS Drakon, которая стала самой дорогой субмариной в истории израильского флота. Передача подводного корабля ознаменовала завершение программы строительства шести подлодок типа Dolphin II и состоялась на фоне дальнейшего укрепления многолетнего оборонного сотрудничества между Иерусалимом и Берлином.
Подводная лодка построена немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Изначально ожидалось, что она будет передана Израилю еще в 2025 году. Ее поступление на вооружение стало важной вехой как для немецкого кораблестроения, так и для развития возможностей Израиля в области подводной войны.
По имеющимся данным, стоимость INS Drakon оценивается примерно в 550 миллионов евро (более 52 миллиардов рублей), что делает ее самой дорогой подводной лодкой, когда-либо переданной ВМС Израиля.
Длина субмарины превышает 70 метров, а водоизмещение — 2 000 тонн. Кроме того, это крупнейшая подводная лодка подобного класса, построенная в Германии со времен Второй мировой войны.
Увеличенные размеры корпуса обеспечивают дополнительное внутреннее пространство для экипажа, топлива и оборудования. Более объемный корпус также позволяет совершать более продолжительные походы и дает Израилю больше возможностей для развертывания субмарины на значительном удалении от своих берегов.
Ожидается, что новая подлодка усилит способность Израиля проводить операции далеко за пределами собственных территориальных вод, одновременно сохраняя существующий потенциал подводного сдерживания.
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