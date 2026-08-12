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Ученые предупредили о риске для зрения от спутников-зеркал Reflect Orbital
В прошлом месяце Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила экспериментальный и весьма спорный новый спутник, который разрабатывает стартап Reflect Orbital. Аппарат предназначен для отражения солнечного света на Землю — он должен освещать отдельные участки поверхности в ночное время по заказу клиентов.
Предполагается, что такая технология позволит солнечным электростанциям продолжать вырабатывать энергию даже после наступления темноты, а также обеспечивать освещение в чрезвычайных ситуациях. На первый взгляд идеи могут показаться вполне благородными, однако у концепта есть и серьезные недостатки.
Один из них заключается в том, что столь яркие спутники способны серьезно помешать наблюдениям за далеким космосом. Астрономы встретили эту новость с возмущением: в FCC поступило около 2000 публичных комментариев, в которых критиковался предложенный проект.
Причем пострадать могут не только профессиональные астрономы. Любители, наблюдающие за небом, рискуют получить серьезное повреждение зрения, если случайно наведут телескоп на прототип спутника-зеркала Eärendil-1.
Даже наблюдение за спутником через телескоп с апертурой 12 дюймов — довольно распространенный инструмент среди любителей астрономии — потенциально может привести к необратимому повреждению глаз.
По словам заместителя исполнительного директора Королевского астрономического общества Роберта Мэсси, риск для здоровья человека настолько существенен, что решение FCC одобрить проект можно назвать «экстраординарным».
Критики решения FCC одобрить планы Reflect Orbital указывали регулятору и на опасность для зрения. Однако этот фактор в итоге сочли несущественным и слишком «маленьким» по сравнению с «преимуществами, которые даст американским компаниям возможность испытывать инновационные технологии в космосе».
Астрономов даже не будут заранее предупреждать о том, когда и где именно зеркало-спутник появится в ночном небе. В результате они могут случайно направить на него телескоп.
Опасения высказывают и представители авиационной отрасли. Профсоюз пилотов Air Line Pilots Association заявил, что подход Reflect Orbital к вопросам безопасности полетов пока недостаточен. Кроме того, подобные спутники способны нарушать сон человека и сбивать циркадные ритмы мигрирующих животных.
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