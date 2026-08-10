Европе может не хватить собственных ракет к 2030 году, заявил глава ESA

Европа планирует новые космические программы, но на пути их реализации может возникнуть трудность — нехватка собственных ракет. Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер признался, что в ближайшие годы регион может столкнуться с дефицитом ракет-носителей.

Европа в ближайшие годы хочет реализовать несколько крупных космических проектов, для которых потребуются многочисленные запуски спутников. К концу 2030-го планируется полное развертывание собственной группировки спутников связи Iris². Другие проекты касаются навигационной системы «Галилео» и программы непрерывных наблюдений за состоянием Земли «Коперник». Несколько европейских стран, в том числе Германия, задумались о создании собственных группировок спутников. Также ESA строит спутники для министерств обороны европейских стран, включая Грецию, Испанию и Польшу.

Реализовать эти планы будет непросто. Йозеф Ашбахер в интервью Financial Times рассказал, что потребность в запусках опережает возможности европейской космической отрасли.

По его словам, примерно к 2030 году в Европе возникнет дефицит ракет-носителей. Пик спроса на запуски придется на 2029-2031-е из-за большого числа запланированных миссий.

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер / © Кен Мюрк / ERR

Одна из главных задач, стоящих перед ESA, — сократить отставание от основных конкурентов. Однако США и Китай вкладывают в развитие космической отрасли миллиарды долларов. Только компания SpaceX в 2025 году выполнила 170 запусков ракет, а Европа — восемь. Теперь Ашбахер планирует обсудить с европейскими странами, как обеспечить запуск европейских спутников на собственных ракетах-носителях.

В 2023-2024 годах Европе приходилось использовать ракеты SpaceX для вывода своих спутников на орбиту. Тогда у производителя тяжелых ракет ArianeGroup возникли задержки с производством Ariane 6. Первый ее запуск состоялся в июле 2024 года, а в декабре к полетам вернулась итальянская ракета Vega C.

Глава ESA надеется, что Европа сможет избежать дефицита ракет-носителей. Он обсудит с производителями Ariane, получится ли увеличить выпуск с девяти до примерно 15 ракет в год. Также ESA рассчитывает, что удастся нарастить производство Vega C. Оценки компаний помогут агентству определить, куда направить дополнительные средства, чтобы устранить дефицит ракет-носителей и развивать отрасль в следующем десятилетии.

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