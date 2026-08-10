  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 августа, 15:33
Татьяна Зайцева
1
235

Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной

❋ 5.5

Маврикийский дронт, вымерший по вине человека более 300 лет назад, скорее всего, не заслуживал своей репутации простофили, пришли к выводу авторы нового исследования. Эта нелетающая птица обладала достаточно большим мозгом и, возможно, вела ночной образ жизни.

Биология
# вымершие виды
# додо
# дронт
# когнитивные способности
# нелетающие птицы
3D-модели черепа и мозга маврикийского дронта, дронта-отшельника и никобарского голубя
3D-модели черепа и мозга маврикийского дронта, дронта-отшельника и никобарского голубя / © Zoological Journal of the Linnean Society (2026)

Птица додо, или маврикийский дронт (Raphus cucullatus) — вымерший эндемик острова Маврикий в Индийском океане. Эти крупные нелетающие птицы были близкими родственниками голубей. Считается, что они могли достигать в высоту 62-75 сантиметров и весить от 10 до 17-18 килограммов. Способность летать додо могли утратить из-за обилия доступной пищи на земле (фруктов, орехов, семян) и отсутствия на Маврикии хищников.

Однако в конце XVI века на остров приплыли голландские моряки, и уже спустя несколько десятилетий додо вымерли. Последний раз живого дронта в дикой природе видели в 1662 году.

Птица додо стала глобальным символом вымирания, вызванного деятельностью человека. На дронтов активно охотились люди и завезенные на Маврикий инвазивные виды (собаки, кошки, свиньи, крысы), а вырубка лесов уничтожила их среду обитания.

При этом в общественном сознании у додо сложилась репутация глупого неуклюжего существа, чье вымирание часто изображается как нечто почти неизбежное, поскольку эти птицы не боялись людей и сами приближались к убивавшим их морякам. Но результаты нового исследования показали, что этот образ, скорее всего, далек от реальности и только вводит в заблуждение.

Додо, вероятно, были не менее умны, чем любая современная птица. Кроме того, они, возможно, обладали редкой особенностью — адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности.

Существует всего три полностью сохранившихся черепа маврикийского дронта. Международная группа исследователей, статья которых опубликована в издании Zoological Journal of the Linnean Society, использовала компьютерную томографию высокого разрешения для сканирования черепов дронтов и других видов голубей, хранящихся в музеях по всему миру. В исследование также включили ближайшего родственника маврикийского дронта — вымершего дронта-отшельника с острова Родригес (Pezophaps solitaria), который считается самым крупным голубем в мире.

В итоге ученые смогли реконструировать форму черепа додо и получить подробное представление о размере и форме его мозга. Как оказалось, передний мозг дронта, связанный с когнитивными функциями и памятью, по пропорциям соответствовал картине, наблюдаемой в мозге других голубей.

«Нет никаких доказательств того, что додо был менее умен, чем его родственники, а мы знаем, что голуби довольно умны. У додо необычная, куполообразная форма черепа, но часть его мозга, отвечающая за когнитивные функции, была точно такого объема, как следовало ожидать от птицы столь огромных размеров», — пояснил ведущий автор исследования Эндрю Иванюк из Университета Летбридж (Канада).

Команда также обнаружила несколько особенностей в строении черепа додо, которые обычно встречаются только у птиц, активных в сумерках или ночью, таких как совы, птица киви, новозеландский какапо и австралийский ночной попугай. Так, зрительные доли додо — область мозга, которая обрабатывает визуальную информацию — оказались необычно малы, причем не только по сравнению с современными голубями, но и по сравнению с дронтом-отшельником.

Благодаря такому размеру зрительных долей в условиях низкой освещенности свет, поступающий на сетчатку, обрабатывается меньшим количеством нервов. Это увеличивает контрастность изображения, облегчая видение в темноте.

Додо, вероятно, были активны на рассвете, в сумерках или ночью — поведение, ранее неизвестное у голубей. Ночной образ жизни мог давать дронтам преимущество в конкуренции за источники пищи с другими видами, предположили исследователи.

В целом авторы статьи сделали вывод, что додо погубила отнюдь не глупость, а доверчивость и любопытство. Этим птицам просто нечего было бояться до появления на Маврикии людей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
135 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
Показать больше
Биология
# вымершие виды
# додо
# дронт
# когнитивные способности
# нелетающие птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
11 Авг
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Гринвичская обсерватория — звезды, время и короли
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Мокьюментари: как его использовать в научном кино?
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
В тени Солнца: что мы знаем о ближайшей к нам звезде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Авг
1000
Аква Тофана и другие приключения мышьяка
Medio Modo
Онлайн
Лекция
12 Авг
600
Инженерия катастроф
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Фотография: от истоков до наших дней
Политехнический музей
Москва
Беседа
13 Авг
Бесплатно
Мифы и реальные истории Центральной Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Можно ли «хакнуть» стволовые клетки? Учимся программировать нашу жировую ткань
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Кирпань Николай
Кирпань Николай
31 секунда назад
"а мы знаем, что голуби довольно умны" Нууу, окееей...
Ответить

Последние новости:

  1. Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

    10 августа, 19:32

  2. Этологи выяснили, что для кошек важнее крика собственных котят

    10 августа, 18:14

  3. В России разработали адаптивный метод предсказания задержек в интернет-сетях

    10 августа, 17:18

  4. Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

    10 августа, 16:30
Выбор редакции

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

4 августа, 16:16

Последние комментарии

Кирпань Николай
31 секунда назад
"а мы знаем, что голуби довольно умны" Нууу, окееей...

Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной

Алексей Агаджанов
9 минут назад
Иван, hightech у меня вообще в черных списках. Они откровенно врут, манипулируют фактами и совершают огромное число ошибок школьного уровня. Не только

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Алексей Агаджанов
13 минут назад
Юрий, ЛЮБОЕ СУЩЕСТВО может жить лишь в конкретных условиях внешней среды. Для вирусов же, просто, внешней средой является иной организм.

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Buy Sell
41 минута назад
словакия не сильно высоко по литрам на душу и возможно там не так много производят на больших заводах, но в восточной части (в районе гуменне,

В каких странах пьют больше всего пива

Sergey Gorovoy
1 час назад
Евгений, фига себе! серьёзно - по 2 с гаком литра в день?

В каких странах пьют больше всего пива

Александр Суворов
2 часа назад
Наши установки Плазменный Кристалл больше 40 лет выращивают компоненты для лекарств на космических станциях

Крупнейший эксперимент космической фармацевтики: SpaceX запустит 32 орбитальные лаборатории для создания лекарств нового поколения

Sam Dowson
2 часа назад
Юрий, увы. Генетика проявляется не только у младенцев. Зачастую диагноз "это от старости у вас" в 60-70-80 лет - банальная нейродегенерация из-за

Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

Sam Dowson
2 часа назад
Юрий, если делать через промокод 25% от какого-нибудь газпромбонуса, то через инвитро примерно столько же. А там всё на американских технологиях и

Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

Иван Иванов
3 часа назад
Sam, Лучший путь это не тратить деньги на будущего спиногрыза, а копить денег для будущего робота-домработницу из китая. Всё таки уже стало ясно, кто

Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

nick fornit
4 часа назад
Необходимо так же разработать протоколы на случай встречи с Богом, ангелами и чертями,

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Юрий Багов
4 часа назад
Sam, ну как бы генетику почти и не лечат, с ней назначают точную терапию, диету, исключают риски. Ну и рекомендуют не размножаться парам с 100%

Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

Юрий Багов
4 часа назад
полногеном Tellmegen 30х 35000, если договоритесь со знакомыми привезти и переправить в европу. Wgs и наилучшего качества генетика и генеалогия

Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

Кирилл Думский
4 часа назад
Ферму хотят, битки) Только проводка слабовата) и конский ценник на электроэнергию.

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Евгений Загуменный
5 часов назад
Я в месяц выпиваю 65 - 70 литров пива! А тут 66 л в год! Даже смешно!

В каких странах пьют больше всего пива

Sam Dowson
6 часов назад
Полноэкзомное секвенирование сейчас ок. 40-50 тыс стоит. Ни один врач или полис не дадут его сделать забесплатно просто потому, что "я так хочу". Будь

Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

Sam Dowson
6 часов назад
Александр, спутниковые снимки не дадут карту распределения десятков миллионов голодающих. Никто не спорит, что в целом и в среднем по планете

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Sam Dowson
7 часов назад
Муди со своими 2600 генами тоже видимо перегибает, и критики там много, что ГПГ не учел, или учел, но не всё. Но самое главное, несмотря на всю

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Sam Dowson
7 часов назад
Александр, в части генов лакеи Мартина связались с сырыми и ненавистными вами нейросетями. Это и губит теорию о 300 генах на корню. Они почти вручную

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Алексей Мельханов
7 часов назад
Сразу вспоминается "нечто"

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

Александр Березин
8 часов назад
Sam, если насчет палладия и Марса я с вами соглашусь, то по числу генов ЛУКИ логика Мартина все же не просто возражения без мозгов. Он отбирал только

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Самые обсуждаемые