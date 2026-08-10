Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной
Маврикийский дронт, вымерший по вине человека более 300 лет назад, скорее всего, не заслуживал своей репутации простофили, пришли к выводу авторы нового исследования. Эта нелетающая птица обладала достаточно большим мозгом и, возможно, вела ночной образ жизни.
Птица додо, или маврикийский дронт (Raphus cucullatus) — вымерший эндемик острова Маврикий в Индийском океане. Эти крупные нелетающие птицы были близкими родственниками голубей. Считается, что они могли достигать в высоту 62-75 сантиметров и весить от 10 до 17-18 килограммов. Способность летать додо могли утратить из-за обилия доступной пищи на земле (фруктов, орехов, семян) и отсутствия на Маврикии хищников.
Однако в конце XVI века на остров приплыли голландские моряки, и уже спустя несколько десятилетий додо вымерли. Последний раз живого дронта в дикой природе видели в 1662 году.
Птица додо стала глобальным символом вымирания, вызванного деятельностью человека. На дронтов активно охотились люди и завезенные на Маврикий инвазивные виды (собаки, кошки, свиньи, крысы), а вырубка лесов уничтожила их среду обитания.
При этом в общественном сознании у додо сложилась репутация глупого неуклюжего существа, чье вымирание часто изображается как нечто почти неизбежное, поскольку эти птицы не боялись людей и сами приближались к убивавшим их морякам. Но результаты нового исследования показали, что этот образ, скорее всего, далек от реальности и только вводит в заблуждение.
Додо, вероятно, были не менее умны, чем любая современная птица. Кроме того, они, возможно, обладали редкой особенностью — адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности.
Существует всего три полностью сохранившихся черепа маврикийского дронта. Международная группа исследователей, статья которых опубликована в издании Zoological Journal of the Linnean Society, использовала компьютерную томографию высокого разрешения для сканирования черепов дронтов и других видов голубей, хранящихся в музеях по всему миру. В исследование также включили ближайшего родственника маврикийского дронта — вымершего дронта-отшельника с острова Родригес (Pezophaps solitaria), который считается самым крупным голубем в мире.
В итоге ученые смогли реконструировать форму черепа додо и получить подробное представление о размере и форме его мозга. Как оказалось, передний мозг дронта, связанный с когнитивными функциями и памятью, по пропорциям соответствовал картине, наблюдаемой в мозге других голубей.
«Нет никаких доказательств того, что додо был менее умен, чем его родственники, а мы знаем, что голуби довольно умны. У додо необычная, куполообразная форма черепа, но часть его мозга, отвечающая за когнитивные функции, была точно такого объема, как следовало ожидать от птицы столь огромных размеров», — пояснил ведущий автор исследования Эндрю Иванюк из Университета Летбридж (Канада).
Команда также обнаружила несколько особенностей в строении черепа додо, которые обычно встречаются только у птиц, активных в сумерках или ночью, таких как совы, птица киви, новозеландский какапо и австралийский ночной попугай. Так, зрительные доли додо — область мозга, которая обрабатывает визуальную информацию — оказались необычно малы, причем не только по сравнению с современными голубями, но и по сравнению с дронтом-отшельником.
Благодаря такому размеру зрительных долей в условиях низкой освещенности свет, поступающий на сетчатку, обрабатывается меньшим количеством нервов. Это увеличивает контрастность изображения, облегчая видение в темноте.
Додо, вероятно, были активны на рассвете, в сумерках или ночью — поведение, ранее неизвестное у голубей. Ночной образ жизни мог давать дронтам преимущество в конкуренции за источники пищи с другими видами, предположили исследователи.
В целом авторы статьи сделали вывод, что додо погубила отнюдь не глупость, а доверчивость и любопытство. Этим птицам просто нечего было бояться до появления на Маврикии людей.
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