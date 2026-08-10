Ученые разработали вакцину от столбняка и дифтерии, которая выдержала 37-градусную жару
Британские ученые создали вакцину от столбняка и дифтерии, способную храниться без холодильника. Это открытие решит постоянную проблему жарких и бедных стран, где из-за климата и перебоев электроснабжения препараты массово портятся при транспортировке, оставляя тысячи людей без защиты от смертельных инфекций.
Главная проблема современной вакцинации — необходимость непрерывного соблюдения «холодовой цепи» на всем пути от фабрики до конкретного пациента. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за температурных сбоев при транспортировке и хранении ежегодно в мире портится около половины всех производимых вакцин. Для стран с тропическим климатом, труднодоступных регионов и районов боевых действий это приводит к катастрофическому дефициту медицинских препаратов и высокой смертности от неизлеченных инфекций.
Эффективность и безопасность новой разработки доказали первые тесты на людях, проведенные учеными Саутгемптонского университета (Великобритания) и специалистами Stablepharma. В эксперименте приняли участие 60 добровольцев. Всего через месяц после инъекции у 100% участников выработалась надежная защита от столбняка и дифтерии, сравнимая с эффектом обычных лицензированных препаратов. Сама вакцинация прошла гладко: никаких опасных побочных эффектов у пациентов не проявилось.
В основу разработки легла запатентованная британскими биотехнологами технология StablevaX. Она позволила стабилизировать молекулы действующего вещества, защищая их от температурного влияния. Сейчас исследователи проверяют, сможет ли препарат сохранять полную эффективность без холодильника на протяжении четырех лет.
Успех первых тестов позволил ученым сразу приступить к следующей фазе клинических испытаний на более широкой группе добровольцев. В перспективе технологию StablevaX планируют адаптировать для других типов вакцин, а также для онкологических и противоинфекционных препаратов. Переход на устойчивые к жаре вакцины не только сделает прививки доступными для миллионов жителей отдаленных уголков планеты, но и существенно снизит углеродный след мировой фармацевтики за счет отказа от энергоемкого охлаждающего оборудования.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СДВГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Декабря, 2022
Человек преступный: психология маньяков-убийц
6 Апреля, 2021
Возьмут ли вас в экспедицию на Марс? Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии