  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 августа, 12:10
Марк Чернов
135

Ученые разработали вакцину от столбняка и дифтерии, которая выдержала 37-градусную жару

❋ 4.2

Британские ученые создали вакцину от столбняка и дифтерии, способную храниться без холодильника. Это открытие решит постоянную проблему жарких и бедных стран, где из-за климата и перебоев электроснабжения препараты массово портятся при транспортировке, оставляя тысячи людей без защиты от смертельных инфекций.

Медицина
# биотехнологии
# Вакцина
# здравоохранение
# инфекционные заболевания
# клинические испытания
# столбняк
# фармацевтика
Новая жаростойкая вакцина может упростить прививочные кампании в жарких и удаленных регионах
Новая жаростойкая вакцина может упростить прививочные кампании в жарких и удаленных регионах / © UK Department for International Development

Главная проблема современной вакцинации — необходимость непрерывного соблюдения «холодовой цепи» на всем пути от фабрики до конкретного пациента. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за температурных сбоев при транспортировке и хранении ежегодно в мире портится около половины всех производимых вакцин. Для стран с тропическим климатом, труднодоступных регионов и районов боевых действий это приводит к катастрофическому дефициту медицинских препаратов и высокой смертности от неизлеченных инфекций.

Эффективность и безопасность новой разработки доказали первые тесты на людях, проведенные учеными Саутгемптонского университета (Великобритания) и специалистами Stablepharma. В эксперименте приняли участие 60 добровольцев. Всего через месяц после инъекции у 100% участников выработалась надежная защита от столбняка и дифтерии, сравнимая с эффектом обычных лицензированных препаратов. Сама вакцинация прошла гладко: никаких опасных побочных эффектов у пациентов не проявилось.

В основу разработки легла запатентованная британскими биотехнологами технология StablevaX. Она позволила стабилизировать молекулы действующего вещества, защищая их от температурного влияния. Сейчас исследователи проверяют, сможет ли препарат сохранять полную эффективность без холодильника на протяжении четырех лет.

Успех первых тестов позволил ученым сразу приступить к следующей фазе клинических испытаний на более широкой группе добровольцев. В перспективе технологию StablevaX планируют адаптировать для других типов вакцин, а также для онкологических и противоинфекционных препаратов. Переход на устойчивые к жаре вакцины не только сделает прививки доступными для миллионов жителей отдаленных уголков планеты, но и существенно снизит углеродный след мировой фармацевтики за счет отказа от энергоемкого охлаждающего оборудования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
89 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Медицина
# биотехнологии
# Вакцина
# здравоохранение
# инфекционные заболевания
# клинические испытания
# столбняк
# фармацевтика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
11 Авг
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Гринвичская обсерватория — звезды, время и короли
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Мокьюментари: как его использовать в научном кино?
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
В тени Солнца: что мы знаем о ближайшей к нам звезде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Авг
1000
Аква Тофана и другие приключения мышьяка
Medio Modo
Онлайн
Лекция
12 Авг
600
Инженерия катастроф
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Фотография: от истоков до наших дней
Политехнический музей
Москва
Беседа
13 Авг
Бесплатно
Мифы и реальные истории Центральной Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Можно ли «хакнуть» стволовые клетки? Учимся программировать нашу жировую ткань
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
11 августа, 06:17
Мария Азарова

Порядок рождения детей связали с риском 150 заболеваний

То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СДВГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.

Медицина
# аллергия
# аутизм
# гастрит
# дети
# заболеваемость
# заболевания ЖКТ
# многодетность
# СДВГ
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. МРТ впервые показала, как мозг собаки различает негативные эмоции человека

    11 августа, 07:07

  2. Порядок рождения детей связали с риском 150 заболеваний

    11 августа, 06:17

  3. Европе может не хватить собственных ракет к 2030 году, заявил глава ESA

    10 августа, 23:34

  4. Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

    10 августа, 19:32
Выбор редакции

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

4 августа, 16:16

Последние комментарии

Aller 37
2 минуты назад
«Где все?» - в текущих реалиях этот знаменитый вопрос парадокса Ферми звучит как минимум абсурдно и вызывает у меня лишь недоумение. Академическое

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Ya Ya
21 минута назад
Интересно зачем в таком не самом благоприятном месте (сейсмическая, активность, высокие температуры воздуха, нехватка электроснабжения) строить

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Aller 37
26 минут назад
Сергей, да, но в "пузыре" видимой Вселенной диаметром 93 млрд. световых лет около 2 триллионов галактик в которых до 10²⁴ звезд. Учитывая однородность

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Юрий Багов
27 минут назад
N, как чд может быть до 1,5 масс солнца? Вы наверное имеете в виду какие-то гипотетические микродыры, которые якобы образовались в первые мгновения.

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Aleksei Savva
37 минут назад
N, не важно, в каком диапазоне их ИЩУТ. Это не мешает данной чд быть реликтовой

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Игорь Коняшов
45 минут назад
Владимир, Вас видимо забанили в гугле) А вот как выглядит картинка в реальном мире, а не в вашей голове: Если представить общий объем экспорта

Рейтинг крупнейших производителей пиломатериалов в мире

N q
57 минут назад
Юрий, реликтовые ищут в диапазоне масс до 1.5 солнечных. Иначе их не отличить от нереликтовых. Как Вы сможете к примеру показать что стрелец а -

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Андрей Неверкович
1 час назад
Рядом с морем круто можно купаться хоть каждый день

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

Владимир Стрельников
2 часа назад
Молодцы китайцы, распилили российский лес и прибыль получили, а у нас несколько жуликов карман набили, сбагрив кругляк.

Рейтинг крупнейших производителей пиломатериалов в мире

aRTUR Ko
2 часа назад
Скоро появится робоильич

Человекоподобный робот Boston Dynamics научился менять батарею менее чем за три минуты

Ваня Белый
2 часа назад
Правильно ли я понимаю, он предлагает развивать ИИ медленно, чтобы в итоге он все ровно нагнул человечество, вместо того чтобы он нагнул раньше. Я

Крестный отец искусственного интеллекта призвал готовиться к новым ИИ, которые могут выйти из-под контроля

Юрий Багов
2 часа назад
Или это первый найденный представитель реликтовых чд из тпв

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Сергей Механик
3 часа назад
Aller, согласен, если считать единственным и безоговорочным факт бесконечности. Что не доказано и принимается чисто теоретически как одна из гипотез.

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Юра Моляков
3 часа назад
как в кино ,возьмёт да и надирет ии,людям задницу -и правильно сделает, ии-в будущем это может быть проблема

Крестный отец искусственного интеллекта призвал готовиться к новым ИИ, которые могут выйти из-под контроля

Татьяна Кожевникова
3 часа назад
... или " 30 дней ночи"

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

Vladimir Gribov
4 часа назад
Эх стратеги😥 А вы заметили сколько мини техники на электрической тяге появилось? А сколько она потребляет? И все ваши прогнозы ругаться поэтому.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Алексей В
5 часов назад
Иван, Требования пускать в оборонку только американцев давно смягчены. Теперь допуск есть, как минимум у грамотных мигрантов-инженеров, т.к. со

Terafab: как будет выглядеть крупнейшая фабрика чипов в мире

Александр Бедросов
7 часов назад
Юрий, вообще-то многим армянам и не надо быть в категории европейцев, хотя если так рассуждать можно и греков исключить, а там и итальянцев и

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Ruslan Bazov
8 часов назад
Vl1dimir, я посрал, пока ты ел, почувствуй разницу

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Гена Пастухов
11 часов назад
А почему, если не секрет, вроде русскоязычная статья и про русскую Арктику, но написана сначала на английском и потом переведена на русский?

В Арктике +32 °C: регион нагревается быстрее остальной планеты

Самые обсуждаемые