Древние гиены стали падальщиками 3,6 миллиона лет назад
Предки современных гиен относятся к линии костедробов, способных переваривать крупные кости. Однако прямых доказательств того, были они активными хищниками или падальщиками, у столь древних форм не существовало. Изучив окаменелые экскременты возрастом 3,6 миллиона лет из одесских катакомб, палеонтологи обнаружили в них фрагменты переваренных костей, что напрямую подтверждает эту пищевую стратегию у вымершего рода Pliocrocuta.
Семейство гиеновых в процессе эволюции породило множество форм, но главной их специализацией стала возможность переваривать крупные кости. Ученые давно спорят о пищевых стратегиях этих животных и эволюционном пути, который они проделали.
До сих пор основными методами их изучения были анализ формы черепа и зубов, микроизноса эмали и стабильных изотопов. Эти косвенные методы указывали на костный рацион, но не давали однозначного ответа о том, как добывалась пища.
Прямым и самым надежным источником информации о питании древних животных служат копролиты — окаменелые экскременты. Однако если для современных гиен, особенно пещерной, они хорошо изучены, то находки копролитов более древних, неогеновых видов оставались большой редкостью.
Международный коллектив ученых исследовал коллекцию, состоящую из 36 копролитов. Их нашли еще в прошлом веке в одесских катакомбах. На этой территории пролегает сеть карстовых пещер, заполненных красно-бурыми глинами. Среди хищников там доминирует гиена Pliocrocuta sp., на долю которой приходится более 90% всех найденных костных остатков гиен. Именно ее и определили как наиболее вероятного производителя изученных копролитов.
Ученые провели макротомографию, описали внешнюю морфологию копролитов, измерили их длину и ширину. Сканирующая электронная микроскопия, в свою очередь, помогла изучить химический состав объектов и включений. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.
Анализ подтвердил, что гиены жили в этом месте 3,6 миллиона лет назад. Кроме того, уже тогда они ели крупные кости. Химический анализ показал, что копролиты состоят из микрокристаллического фторапатита и имеют высокое содержание кальция и фосфора — это характерно для питания, богатого костями. Внутри и на поверхности образцов выявили многочисленные мелкие фрагменты костной ткани со сглаженными оплавленными краями и ямчатой поверхностью. Все это явные признаки воздействия желудочного сока.
Ученые также нашли следы поедания шкур. На поверхности и внутри копролитов обнаружили полые каналы от волос. Среди современных гиен только специализированные падальщики, такие как бурая и полосатая гиены, поедают шкуру вместе с шерстью и не срыгивают ее, в отличие от более активных хищников, которые большую часть проглоченной шерсти отрыгивают.
Наконец, форма копролитов указала на родство гиен с падальщиками. По своим размерам и пропорциям исследованные образцы оказались ближе к копролитам плейстоценовых бурых гиен — чистых падальщиков. Это также подтвердило их связь с линией, для которой падальщичество — основная стратегия.
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