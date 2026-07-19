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Инфографика: самые продаваемые электромобили в мире

Электромобили постепенно захватывают рынок. На инфографике показано, какие марки электромобилей лучше всего продавались с января по май 2026 года.

Инфографика: самые продаваемые электромобили в мире / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

По данным CleanTechnica, мировым лидером по продажам электромобилей стала китайская BYD. На внутреннем китайском рынке продажи автомобилей этой компании упали на 22% из-за уменьшения государственных субсидий. Однако на международном рынке электромобили этой марки набрали популярность. В общей сложности за пять месяцев BYD продала 1 249 405 электромобилей.

Tesla уступила BYD более чем в два раза, продав 595 647 автомобилей. При этом именно компания Илона Маска остается главным конкурентом китайских марок.

В общей сложности в топ-20 рейтинга попали 11 китайских марок. Помимо BYD туда вошли Geely, Leapmotor, Wuling, Li Auto, Xiaomi, Zeekr, MG, Aion, AITO и Xpeng. В совокупности 11 китайских брендов продали около 3,13 миллиона электромобилей — 64% всех автомобилей, проданных брендами из топ-20.

Помимо Tesla и китайских марок значительные продажи показали Volkswagen (215 489), BMW (192 650), Toyota (176 749), Kia (169 019), Mercedes (150 208), Audi (138 006) и Hyundai (134 782).

Стоит отметить, что рейтинг учитывал как полностью электрические автомобили, так и гибриды. По оценкам экспертов, если учитывать только полностью электрические машины, BYD продала около 557 тысяч автомобилей, Tesla — примерно 406 тысяч.