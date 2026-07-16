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NASA раскрыло подробности одной из самых сложных операций в истории агентства — миссии «Артемида III»
Прежде чем астронавты вновь ступят на поверхность Луны в рамках пилотируемой программы «Артемида» в 2028 году, NASA проведет в 2027 году демонстрационную миссию «Артемида III». Ее главной задачей станет отработка ключевых элементов будущих лунных экспедиций — сближения и стыковки коммерческих посадочных модулей с космическим кораблём Orion.
Полученные данные, а также результаты последующих беспилотных испытаний у Луны, должны обеспечить максимальную безопасность экипажей и повысить надежность будущих высадок.
NASA сотрудничает с двумя американскими компаниями — SpaceX и Blue Origin, которые разрабатывают пилотируемые посадочные системы для доставки астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны и обратно.
В рамках миссии «Артемида III» обе компании предоставят испытательные версии своих посадочных аппаратов. Эти демонстрационные образцы будут запущены коммерческими ракетами-носителями, тогда как экипаж «Артемида III» отправится на низкую околоземную орбиту на корабле Orion, выведенном тяжелой ракетой SLS (Space Launch System).
SpaceX планирует задействовать новейшую модификацию Starship Version 3, которая станет основой будущего посадочного корабля Starship HLS. Blue Origin, в свою очередь, сосредоточится на испытаниях пилотируемой кабины своего будущего посадочного аппарата Blue Moon Mark 2.
Испытательный модуль Blue Moon будет построен на базе архитектуры будущего пилотируемого аппарата Mark 2. Во время миссии два астронавта в штатных оранжевых спасательных скафандрах Orion Crew Survival System откроют люк и перейдут внутрь посадочного модуля, что позволит впервые проверить подобную процедуру в космосе. Кроме того, Blue Moon доставит специальный макет лунного скафандра, оснащенный многочисленными датчиками. По аналогии с манекеном Moonikin, который летал на беспилотной миссии «Артемида I», этот имитатор позволит получать данные о температуре, вибрациях и других условиях внутри кабины в режиме реального времени.
SpaceX проверит стыковку без перехода экипажа. Испытательный вариант Starship Version 3 будет оснащен специальным стыковочным узлом, установленным в носовой части 52-метрового аппарата. Основной задачей станет проверка совместной работы Starship и Orion как единой космической системы. Во время «Артемида III» астронавты не будут переходить на борт Starship. Вместо этого специалисты NASA и SpaceX сосредоточатся на проверке управляемости комплекса, связи между кораблями и взаимодействия всех систем.
В NASA отметили, что «Артемида III» станет одной из самых сложных операций в истории агентства.
В течение короткого времени предстоит осуществить запуск трех самых мощных ракет мира, обеспечив работу стартовых комплексов, наземных служб, центров управления полетами и коммуникационных сетей по всей стране.
Миссия будет включать две независимые операции по сближению и стыковке корабля Orion с двумя различными посадочными аппаратами, после чего экипаж благополучно вернется на Землю.
Согласно текущему плану, первым стартует испытательный Blue Moon, который сможет находиться на орбите до 30 суток, ожидая запуска Orion. После завершения испытаний Blue Origin на орбиту отправится Starship, которому также предстоит выполнить стыковку с Orion.
Во время обеих операций именно Orion будет выполнять активное сближение, тогда как посадочные аппараты будут играть роль пассивной цели. Такой же сценарий планируется использовать и во всех будущих экспедициях на Луну.
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