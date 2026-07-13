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США против Китая под водой: взгляд на самые современные многоцелевые атомные подлодки двух стран
Соединенные Штаты и Китай развивают свои подводные силы, исходя из совершенно разных стартовых условий.
Военно-морские силы США располагают самым опытным в мире атомным подводным флотом, за плечами которого десятилетия боевого патрулирования, развитая школа кораблестроения и высококвалифицированные экипажи.
Китай, напротив, все еще стремится сократить накопившееся за многие годы отставание в таких областях, как малошумность, силовые установки, гидроакустические системы и практический опыт ведения подводной войны.
При этом при сравнении необходимо учитывать важное различие между типами субмарин. Стратегические ракетоносцы предназначены прежде всего для ядерного сдерживания, тогда как многоцелевые атомные подводные лодки охотятся за кораблями и субмаринами противника, ведут разведку, обеспечивают действия сил специального назначения и наносят удары по наземным объектам.
Поэтому наиболее показательным является сравнение американской Virginia Block V и китайской Type 093B (Shang) — самой современной многоцелевой атомной подводной лодки Китая, характеристики которой сегодня известны с достаточной степенью достоверности.
Подводные лодки класса Virginia стали основой современных многоцелевых сил ВМС США с момента ввода в строй первого корабля в 2004 году. Они создавались как универсальная платформа, способная выполнять широкий круг задач: борьбу с подводными лодками противника, уничтожение надводных кораблей, разведку, нанесение ударов по наземным целям и поддержку подразделений специального назначения.
Модификация Block V стала самым масштабным этапом развития этого проекта. Главной особенностью новой версии стал модуль Virginia Payload Module (VPM) — дополнительная секция корпуса с четырьмя пусковыми установками большого диаметра. Каждая из них вмещает по семь крылатых ракет Tomahawk, что увеличивает боекомплект лодки еще на 28 ракет. Установка нового модуля увеличила длину субмарины примерно с 115 до 140 метров, а ее подводное водоизмещение выросло примерно до 10 200 тонн. Дополнительное внутреннее пространство также рассчитано на размещение перспективных образцов вооружения, беспилотных подводных аппаратов и оборудования для сил специальных операций. Благодаря этому Block V обладает значительно большей гибкостью и сможет легче адаптироваться к меняющимся требованиям современной подводной войны. Однако главным преимуществом Virginia является вовсе не увеличенный ракетный арсенал.
Американские подводные лодки стали результатом многолетних инвестиций в технологии снижения шумности атомных реакторов, виброизоляцию механизмов, совершенствование гидроакустических комплексов, специальные звукопоглощающие покрытия корпуса и современные движительные установки. Хотя точные показатели акустической заметности остаются засекреченными, специалисты единодушно считают Virginia одной из самых малошумных многоцелевых атомных подводных лодок, когда-либо построенных.
В подводной войне это преимущество имеет решающее значение: возможность первой обнаружить противника, оставаясь незамеченной, зачастую определяет исход боя.
Семейство атомных подводных лодок Type 093 стало результатом многолетних усилий Китая по модернизации своих многоцелевых атомных субмарин.
Первые версии Type 093 и усовершенствованные Type 093A уже значительно повысили возможности Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая по сравнению с предыдущими их проектами.
Новейшая модификация Type 093B делает следующий шаг вперед, уделяя особое внимание усилению ракетного вооружения и борьбе с надводными кораблями.
Министерство обороны США классифицирует Type 093B как многоцелевую атомную подводную лодку с управляемым ракетным вооружением. По имеющимся данным, в период с мая 2022 года по январь 2023 года Китай спустил на воду как минимум две такие субмарины.
Предполагается, что лодка оснащена установками вертикального пуска крылатых ракет, что позволяет наносить удары как по кораблям, так и по наземным объектам, оставаясь скрытой под водой.
Однако значительная часть информации о Type 093B до сих пор остается закрытой.
Китай не публиковал достоверных сведений о боекомплекте лодки, характеристиках ее гидроакустического комплекса, особенностях силовой установки или уровне шумности.
Большинство имеющихся данных основано на анализе спутниковых снимков, разведывательной информации и сравнении с предыдущими китайскими проектами. Именно поэтому оценить реальные возможности Type 093B значительно сложнее, чем американской Virginia.
Тем не менее эта субмарина представляет собой серьезный технологический прорыв для китайского флота. Она значительно расширяет возможности ВМС Китая по сопровождению авианосных ударных групп, борьбе с надводными кораблями, нанесению ударов крылатыми ракетами большой дальности и ведению операций далеко за пределами прибрежных вод страны.
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