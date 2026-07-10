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Опасения были напрасны: через пять лет электромобили сохранили 95 процентов исходного запаса хода

Опасения, что батареи электромобилей придется менять через несколько лет, не подтвердились на данных современных машин. По оценке Recurrent, через пять лет они сохраняют в среднем 95 процентов исходного запаса хода, а у моделей 2022 года и новее батарею меняли примерно в трех случаях из тысячи.

Электромобиль на зарядной станции / © Автор не указан, Unsplash

Один из показательных примеров — пятилетняя Tesla Model 3 британского продавца подержанных электромобилей Ричарда Саймонса. Машина проехала около 397 тысяч километров, сохранила родную батарею и по-прежнему подходит для дальних поездок. Подобные случаи перестают выглядеть исключением: данные по современным электромобилям показывают, что их аккумуляторы стареют медленнее, чем опасались многие покупатели.

Компания Recurrent проанализировала сведения об электромобилях, которые вместе проехали более полутора миллиардов километров. Через три года машины сохраняли в среднем 97 процентов первоначального запаса хода, а через пять лет — 95 процентов. Однако эти цифры нельзя напрямую считать остаточной емкостью батареи. Recurrent подчеркивает: производители могут постепенно открывать скрытый резерв аккумулятора и менять программные алгоритмы, поэтому доступный водителю запас хода иногда снижается медленнее, чем фактическая емкость.

Замена всей тяговой батареи тоже понадобилась намного реже, чем ожидали. Среди электромобилей первого поколения аккумулятор меняли примерно у одной машины из двенадцати. Для моделей 2022 года и новее доля таких случаев сократилась до трех машин из тысячи. В расчеты не включали крупные отзывные кампании, связанные с заводскими дефектами Chevrolet Bolt и Hyundai Kona.

Долговечность зависит не только от возраста автомобиля. Geotab изучила данные более чем 22 тысяч семисот электромобилей 21 модели и оценила среднюю потерю емкости в 2,3 процента за год. При сохранении такого темпа через восемь лет батарея удержит около 82 процентов первоначальной емкости. На результат влияют химический состав аккумулятора, система охлаждения, программное управление, климат и способ зарядки.

Частая зарядка постоянным током на высокой мощности ускоряет износ. У машин, регулярно подключавшихся к станциям мощностью более 100 киловатт, батарея теряла до трех процентов емкости за год. При более медленной зарядке показатель составлял около полутора процентов. Жаркий климат тоже ускорял старение, хотя слабее. Эти средние значения не предсказывают состояние каждой отдельной машины, но показывают общую картину: современные батареи обычно способны прослужить большую часть срока эксплуатации электромобиля без полной замены.