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ВВС США отказались от идеи эксплуатации бомбардировщика B-21 Raider с одним пилотом
Военно-воздушные силы США официально определились с составом экипажа перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Самолет будут пилотировать два летчика, как и нынешний B-2 Spirit. Таким образом, ВВС отказались от ранее рассматривавшегося концепта, предусматривавшего экипаж из одного пилота и офицера по управлению системами вооружения.
Официальное объявление о принятом решении последовало спустя месяц после сообщения ВВС США о том, что летчик-испытатель впервые поднял в воздух предсерийный B-21 Raider в рамках программы эксплуатационных испытаний.
«После тщательного анализа расширенных возможностей B-21 руководство ВВС пришло к выводу, что конфигурация с двумя пилотами наилучшим образом соответствует задачам самолета», — говорится в официальном заявлении.
Как и B-21, нынешний стратегический бомбардировщик B-2 Spirit управляется экипажем из двух пилотов. Внутри самолета предусмотрено даже небольшое спальное место, позволяющее одному из пилотов отдыхать, пока второй управляет машиной. Это особенно важно во время сверхдальних боевых вылетов, которые могут продолжаться несколько суток.
Кроме того, наличие второго пилота существенно повышает безопасность полета. Хотя при реализации варианта с одним пилотом ВВС могли бы дополнительно обучить офицеров по управлению системами вооружения и управлению самолетом в чрезвычайной ситуации.
Несмотря на то что разработка B-21 Raider еще продолжается, ВВС рассчитывают начать развертывание новых бомбардировщиков уже в следующем году на авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте.
Официальный план по-прежнему предусматривает закупку не менее 100 самолетов B-21, однако представители ВВС уже заявили, что в следующем году намерены назвать окончательный объем заказа, который, как ожидается, окажется значительно больше первоначальной цифры. Соответственно возрастет и потребность в подготовке новых пилотов.
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