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Ракету с кораблем «Союз МС-29» подготовили к запуску на Байконуре

На Байконуре начался заключительный этап подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-29». Ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем установили на стартовом комплексе площадки 31. Старт к Международной космической станции запланирован на 14 июля.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» на стартовом комплексе Байконура / © Роскосмос

На космодроме Байконур ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе площадки 31. После этого специалисты «Роскосмоса» продолжили подготовку ракеты и корабля к пуску.

Старт «Союза МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля. В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Дубров будет командиром корабля. Для него это второй полет в космос: во время первой экспедиции он провел на орбите больше 355 суток и четыре раза выходил в открытый космос. Анна Кикина тоже отправится на станцию во второй раз. В 2022 году она летала на корабле Crew Dragon в составе миссии Crew-5.

В 2022 году Анна Кикина летала на корабле Crew Dragon в составе миссии Crew-5 / © SpaceX

Для Анила Менона предстоящий полет станет первым. Его участие проходит в рамках программы перекрестных полетов: российские космонавты летают к станции на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты NASA — на российских «Союзах».

Дублирующий экипаж составили космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт NASA Дениз Бернхем. Ожидается, что экспедиция продлится 261 сутки.

«Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее используют для запуска пилотируемых и грузовых кораблей, а также других аппаратов на околоземную орбиту. Эта версия пришла на смену ракете «Союз-У» и получила цифровую систему управления.