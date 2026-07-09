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NASA активировало зонд «Новые горизонты» за 9,5 миллиарда километров от Земли

Космический зонд «Новые горизонты» (New Horizons) успешно вышел из режима гибернации, проведя почти год в «спячке» на расстоянии почти 9,5 миллиарда километров от Земли — далеко за орбитой Плутона. По данным NASA, аппарат находится в отличном техническом состоянии.

Художественное изображение зонда «Новые горизонты» / © NASA

Путешествие между самыми удаленными объектами Солнечной системы занимает многие годы, поэтому большую часть времени «Новые горизонты» просто движется по заданной траектории, выполняя лишь пассивный сбор научных данных. В такие периоды аппарат переводится в режим гибернации: научные приборы продолжают наблюдения, тогда как большинство остальных систем отключается для экономии энергии.

Именно в такой режим зонд был переведен в августе прошлого года. Теперь он благополучно «проснулся». Согласно заявлению NASA, космический аппарат находится на расстоянии 9,5 миллиарда километров от Земли — настолько далеко, что радиосигналу требуется около девяти часов, чтобы преодолеть этот путь.

После выхода из гибернации зонд «Новые горизонты» начнет передавать на Землю данные, собранные за последние 321 день, а также отчеты о состоянии своих систем, работающих в экстремально холодных и темных глубинах космического пространства.

«Новые горизонты» остается первым и пока единственным космическим аппаратом, совершившим пролет через систему Плутона. Историческое сближение состоялось в 2015 году. Четыре года спустя зонд-исследователь изучил самый удаленный объект, когда-либо исследованный человечеством в Солнечной системе, — напоминающую снеговика планетезималь Аррокот, находившуюся еще на 1,6 миллиарда километров дальше Плутона.

С тех пор аппарат изучает объекты пояса Койпера — огромного кольца из ледяных тел за орбитой Нептун.

По информации NASA, сейчас зонд «Новые горизонты» удаляется от Земли со скоростью 480 миллионов километров в год.

Уже через три недели аппарат приступит к исследованию распределения водорода во внешней гелиосфере — области космоса, где доминирует воздействие солнечного ветра, потока заряженных частиц, непрерывно испускаемых Солнцем.

Данные, которые «Новые горизонты» собирает на самых дальних рубежах Солнечной системы, являются уникальными — подобных наблюдений ранее не проводилось. Они помогут ученым лучше понять процессы, происходящие на границе между областью господства Солнца и межзвездным пространством.