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Карта всех успешных и частично успешных посадок на Луну
Сегодня в мире насчитывается около 200 государств, однако лишь пяти из них удалось успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны.
Выполнить управляемую мягкую посадку на естественный спутник Земли — одна из самых сложных задач в космонавтике. Для этого необходимы десятилетия инженерных разработок, высокоточные системы навигации и современные ракетные двигатели. Несмотря на то что многие страны запускали лунные миссии или предпринимали попытки посадки, добиться полностью успешного результата смогли лишь единицы.
На карте выше показаны все 28 успешных мягких посадок на Луну, выполненных разными странами.
Каждая из пяти стран — СССР, США, Китай, Индия и Япония — достигла этого рубежа в разные эпохи развития космонавтики — от периода космической гонки времен холодной войны до нынешнего этапа возобновившегося международного соперничества в освоении Луны.
Практически все подобные миссии были выполнены на видимой стороне Луны, где поддерживать связь с Землей значительно проще. Единственным исключением остается Китай, которому удалось дважды успешно посадить аппараты на обратной стороне спутника. Миссии «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6» стали важнейшими достижениями в истории роботизированного исследования Луны.
Характер лунных исследований также постепенно меняется. В 2025 году американская компания Firefly Aerospace стала первой частной компанией, полностью финансировавшей успешную посадку своего аппарата на Луну. Аппарат Blue Ghost M1 был выведен в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX.
Хотя успешная мягкая посадка остается редким достижением, число лунных миссий значительно больше. Многие из них завершились неудачей.
Среди недавних неудачных попыток мягкой посадки можно отметить следующие:
- Израиль. В 2019 году аппарат Beresheet успешно вышел на окололунную орбиту, однако во время снижения потерпел крушение;
- Россия. В 2023 году миссия «Луна-25», ставшая первой российской попыткой после распада СССР, завершилась аварийной посадкой. Следующую миссию — «Луна-27» — Россия планирует отправить ориентировочно в 2029–2030 годах.
Борьба за место в «лунном клубе» далека от завершения. Все больше государств, а также частных компаний разрабатывают собственные проекты, связанные с исследованиями Луны. Интерес к спутнику Земли обусловлен не только научными задачами, но и перспективами поиска полезных ресурсов, а также подготовкой будущих пилотируемых экспедиций.
Однако далеко не каждый проект доходит даже до стадии запуска. Так, в марте 2026 года была отменена канадская программа создания лунохода, запуск которого планировался на 2029 год. Этот пример еще раз показывает, насколько технически сложными и финансово затратными остаются миссии по освоению Луны.
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