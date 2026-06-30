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Денис Аветисян
Денис Аветисян
30 июня, 11:06
Рейтинг: 0
Посты: 5

Скрытые измерения: новый взгляд на внутреннее устройство нейросетей

Новый метод оценки сложности данных, формируемых нейронными сетями, позволяет лучше понять принципы их обучения. В работе представлена размерность Патнаика-Пирсона как мера внутренней размерности данных, связывающая современные теории обучения нейронных сетей и поведение трансформеров.

Сообщество
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# нейросети
# технологии
Нормализация по Патнайку-Пирсону демонстрирует зависимость размерности от величины нормализованного значения / © arXiv:2606.19268
Нормализация по Патнайку-Пирсону демонстрирует зависимость размерности от величины нормализованного значения / © arXiv:2606.19268

В условиях растущей сложности современных нейронных сетей оценка их истинной размерности внутренних представлений остается сложной задачей. В этой работе, посвященной разработке Patnaik-Pearson intrinsic dimension for internal representations of neural networks, авторы предложили новый показатель — размерность Патнаик-Пирсона — для измерения размерности многообразий данных, применяемый к внутренним представлениям, в частности, трансформеров.

Предложенный подход связывает существующие теории обучения нейронных сетей, такие как HTSR и SETOL, с анализом случайных матриц и позволяет проследить эволюцию размерности Патнаик-Пирсона в процессе обработки данных в слоях модели. Какие новые перспективы открывает этот показатель для понимания и оптимизации архитектур глубокого обучения?

Скрытая геометрия высоких измерений

Современные алгоритмы машинного обучения, особенно глубокие нейронные сети, работают в пространствах с огромным количеством измерений, что создает серьезные вычислительные трудности. Однако, несмотря на эту сложность, существует предположение о «многообразии» (Manifold Hypothesis), согласно которому данные часто располагаются не в полном объеме этого пространства, а на поверхности меньшей размерности, встроенной в него.

Понимание и количественная оценка «внутренней размерности» (Intrinsic Dimension) этих многообразий критически важны для разработки эффективных алгоритмов обучения и интерпретации поведения моделей. Исследования показали, что для пространств с приблизительно тысячей измерений (d ≈ 1000) величина, известная как размерность Патнайка-Пирсона, составляет около 0,6 при значении α=2. Это означает, что, несмотря на большое количество измерений, данные фактически концентрируются в пространстве, близком к двумерному. Это значительно упрощает задачу обучения и анализа.

В процессе обучения размерность Патнейка-Пирсона встраиваний DeepSeek изменяется по слоям, отражая адаптацию представления данных / © arXiv:2606.19268
В процессе обучения размерность Патнейка-Пирсона встраиваний DeepSeek изменяется по слоям, отражая адаптацию представления данных / © arXiv:2606.19268

Измерение сложности данных: новый подход к определению размерности

Традиционные методы определения внутренней размерности сложных наборов данных, такие как анализ ближайших соседей, часто оказываются ненадежными из-за особенностей локальной информации. Предложенный метод PatnaikPearsonDimension представляет собой инновационный подход, основанный на сопоставлении статистических моментов и свойств так называемого распределения Парето, что позволяет более точно оценить истинную размерность данных. Этот способ не только расширяет возможности существующих техник, но и обеспечивает повышенную точность и устойчивость при работе с различными типами информации. Важно отметить, что исследование выявило фундаментальную связь между новым методом и концепцией саморегуляризации для тяжелохвостых распределений: показатель размерности, определяемый предложенным способом, напрямую связан с параметром, используемым в методе саморегуляризации. Это открытие указывает на глубокую взаимосвязь между геометрией данных и их статистическими свойствами.

Анализ распределения 1000 точек в R² показывает, что размерность Патнайка-Пирсона (1,514) отражает глобальную характеристику размерности пространства, в то время как размерность по двум ближайшим соседям (1,942) описывает локальные особенности / © arXiv:2606.19268
Анализ распределения 1000 точек в R² показывает, что размерность Патнайка-Пирсона (1,514) отражает глобальную характеристику размерности пространства, в то время как размерность по двум ближайшим соседям (1,942) описывает локальные особенности / © arXiv:2606.19268

Секрет глубокого обучения: как случайность помогает нейросетям учиться

Новая теория, получившая название Heavy-Tailed Self Regularization, предполагает, что успех глубокого обучения не случаен, а тесно связан со специфическим распределением собственных значений весовых матриц нейронных сетей. Исследование опирается на инструменты теории случайных матриц — раздела математики, позволяющего анализировать статистические свойства этих матриц. В частности, авторы обнаружили связь между распределениями с «тяжелыми хвостами» и эффективной размерностью пространства данных. Соответствие между размерностью Патнаика-Пирсона и критическими значениями HTSR указывает на то, что высокая внутренняя размерность пространства признаков играет ключевую роль в понимании производительности моделей. Это означает, что способность нейронных сетей эффективно работать с большим числом параметров, возможно, становится одним из главных факторов их успеха.

Интерполяция между двумя многообразиями данных X₀ и X₁ показывает, что распределение с более тяжелым хвостом оказывает доминирующее влияние / © arXiv:2606.19268
Интерполяция между двумя многообразиями данных X₀ и X₁ показывает, что распределение с более тяжелым хвостом оказывает доминирующее влияние / © arXiv:2606.19268

Трансформеры: В поисках оптимальной сложности

Архитектура трансформеров, совершившая революцию в области обработки естественного языка, опирается на вычислительно затратный механизм самовнимания. Хотя такие методы, как нормализация слоев, повышают стабильность обучения, они не решают фундаментальную проблему масштабируемости при работе с данными высокой размерности. Недавние исследования показывают, что внутренняя размерность данных, определяющая фактическую сложность задачи, может уменьшаться по мере прохождения информации через слои модели, как демонстрируют результаты анализа BERT-base и DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1. Понимание этой тенденции к снижению размерности позволяет разрабатывать более эффективные архитектуры трансформеров, снижая вычислительную сложность и потребление ресурсов без потери качества обработки информации. Такой подход позволяет создавать модели, которые более эффективно используют доступные вычислительные мощности и открывают возможности для решения задач, ранее недоступных из-за ограничений ресурсов.

Размерность Патнайка-Пирсона для BERT изменяется послойно в процессе обучения, отражая динамику представления знаний в модели / © arXiv:2606.19268
Размерность Патнайка-Пирсона для BERT изменяется послойно в процессе обучения, отражая динамику представления знаний в модели / © arXiv:2606.19268

Путь к разумным нейронным сетям: новые горизонты

Современные исследования в области машинного обучения, в частности, полуэмпирическая теория обучения, разработанная в сочетании с анализом внутренних размерностей моделей, открывают путь к более глубокому пониманию процессов, происходящих в нейронных сетях. Ключевым инструментом в этом направлении становится показатель StableRank и подобные ему метрики, позволяющие оценить эффективную размерность сложных моделей — то есть сколько действительно важных параметров используется для обучения. Дальнейшие разработки направлены на создание архитектур, которые будут сознательно использовать эти теоретические основы для достижения оптимальной производительности и способности к обобщению — правильной работе с новыми, ранее не встречавшимися данными. Это означает переход от эмпирического подбора параметров к проектированию сетей, основанных на четком понимании принципов обучения и представления информации.

Исследование внутренних представлений нейронных сетей, как демонстрирует данная работа, требует пристального внимания к фундаментальным аспектам размерности данных. Понятие внутренней размерности — краеугольный камень понимания способности моделей обобщать и эффективно представлять информацию. Авторы предлагают новый подход к оценке этой размерности через показатель Patnaik-Pearson, углубляя связь между теорией случайных матриц и практикой обучения глубоких сетей, особенно трансформеров. В этом контексте уместно вспомнить слова Эрнеста Резерфорда: «Если бы я мог пройти все пути, которые я прошел, я бы не был там, где я есть сегодня». Эта фраза подчеркивает важность исследования и отказа от упрощенных моделей в пользу более точного понимания реальности — принципа, которым руководствуются авторы данной статьи при анализе сложных внутренних представлений нейронных сетей.

Анализ размерности Патнаика-Пирсона и соотношения ν/d для выборочных векторных представлений токенов BERT позволяет оценить их распределение в многомерном пространстве / © arXiv:2606.19268
Анализ размерности Патнаика-Пирсона и соотношения ν/d для выборочных векторных представлений токенов BERT позволяет оценить их распределение в многомерном пространстве / © arXiv:2606.19268

Что дальше?

Предложенный в данной работе показатель — размерность Патнаика-Пирсона — не столько решение, сколько приглашение к дальнейшему исследованию. Неизбежно возникает вопрос о применимости этой метрики за пределами архитектур, основанных на трансформерах. Подобные измерения, претендующие на описание внутренней геометрии представления данных, требуют проверки на более широком спектре нейронных сетей и задач; упрощение ради элегантности должно быть осознанным.

Особое внимание следует уделить связи между размерностью Патнаика-Пирсона и обобщающей способностью модели. Гипотеза о том, что низкая размерность соответствует лучшей устойчивости к переобучению, представляется логичной, но нуждается в строгой экспериментальной верификации. Крайне важно исследовать влияние различных методов регуляризации на эту самую размерность — не оказывается ли она лишь следствием, а не причиной эффективности?

В конечном счете, ясность — это минимальная форма любви. Стремление к более глубокому пониманию внутренней структуры данных требует от исследователей не только новых метрик, но и готовности отказаться от устаревших представлений. Сложность — тщеславие; истинная ценность заключается в выявлении фундаментальных принципов, лежащих в основе обучения нейронных сетей.

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