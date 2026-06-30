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Китай становится лидером новой эры ИИ-кинематографии

Киноиндустрия стран Запада обсуждает использование искусственного интеллекта при производстве фильмов. Тем временем Китай перешел от дебатов к активному применению.

Кадр из мультфильма The Reunion Journey / © China Media Group

В Китае уже выпустили мультфильм The Reunion Journey, полностью созданный с помощью ИИ-технологий. Искусственный интеллект использовали на всех этапах производства — от сценария и анимации персонажей до финального монтажа.

ИИ-технологии помогут значительно снизить затраты производства. Это позволит студиям выпускать несколько частей одной истории за год. Компании будут меньше зависеть от кассовых сборов, при этом они смогут сфокусироваться на создании мерча и выходе на международный рынок.

Использование искусственного интеллекта уже вышло за пределы одного проекта. ИИ-инструменты уже используются для доработки сценариев и даже создания некоторых сцен. Это позволяет значительно ускорить процесс.

Вопросы защиты авторских прав и сохранения рабочих мест никуда не уходят. Однако Китай действует прагматично — экспериментирует с современными технологиями, пытаясь сохранить ведущую роль человека.

При этом китайские кинематографисты осознают ограничения искусственного интеллекта и незаменимость творчества человека. По мнению режиссера Лю Цзячэна, ИИ может вычислить предпочтения, но не способен генерировать настоящие эмоции. Президент Пекинского народного художественного театра Фэн Юйчжэн считает, что ИИ-изображения технически безупречны, но им часто не хватает «случайных мазков».