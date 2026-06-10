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Zoomlion создала самый высокий башенный кран в мире: он может поднять 200 автомобилей на высоту 80‑этажного дома
По мере того как объекты возобновляемой энергетики становятся все выше и мощнее, техника, необходимая для их строительства, должна развиваться еще быстрее. Китайский производитель строительного оборудования Zoomlion объявил о создании того, что компания называет самым высоким и самым крупным башенным краном в мире, предназначенным для монтажа современных ветрогенераторов.
Ранее в этом году компания представила модель LW3600-240NB — гигантский башенный кран, специально разработанный для установки нового поколения сверхвысоких ветровых турбин.
Согласно данным производителя, машина способна поднимать грузы массой до 240 тонн и работать на высоте более 241 метра, что позволяет использовать ее при монтаже крупнейших наземных ветрогенераторов, которые сегодня находятся в разработке. Чтобы представить масштаб этой техники, достаточно сказать, что ее грузоподъемность сопоставима с возможностью поднять около двухсот компактных автомобилей на высоту восьмидесятиэтажного небоскреба.
В последние годы ветроэнергетика последовательно увеличивает размеры турбин, стремясь повысить эффективность производства электроэнергии и улучшить экономику проектов.
Высота башен современных наземных ветрогенераторов уже нередко превышает 150 метров, а некоторые перспективные конструкции приближаются к отметке 200 метров или даже превосходят ее. Чем крупнее турбина, тем больше энергии она способна вырабатывать. Однако вместе с этим резко возрастают сложности транспортировки и монтажа ее компонентов. Лопасти, гондолы и секции башен могут весить сотни тонн, поэтому для их установки требуется специализированная подъемная техника. Традиционные гусеничные краны способны выполнять подобные задачи, однако обычно требуют значительных площадей для сборки, серьёзной подготовки грунта и длительного времени на развёртывание.
По словам представителей Zoomlion, именно для решения этих проблем и был создан кран LW3600-240NB.
Одним из его ключевых преимуществ считается сравнительно компактная рабочая площадка. Для установки системы требуется участок размером всего 35 на 55 метров, а необходимая несущая способность грунта составляет лишь 0,18 мегапаскаля. Это позволяет сократить объемы подготовительных работ по сравнению со многими традиционными тяжелыми подъемными комплексами.
Кран предназначен для монтажа ветрогенераторов мощностью более 10 мегаватт и с высотой оси ротора свыше 200 метров — именно этот сегмент рынка, как ожидается, будет активно развиваться в ближайшие годы. Помимо строительства ветропарков, новая машина может использоваться и на других масштабных объектах: при возведении мостов, энергетических установок, химических предприятий и крупных промышленных комплексов.
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