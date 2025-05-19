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Представлен бизнес-джет с уникально низким аэродинамическим сопротивлением

Американская компания Otto Aviation показала новый проект бизнес-джета Phantom 3500, который сможет преодолевать расстояния до 6 850 километров и тратить на 50% меньше топлива по сравнению с конкурентами.

Phantom 3500 / © Otto Aviation

Проект Phantom 3500 опирается на подтвержденную испытаниями в аэродинамической трубе технологию «супер-ламинарного» обтекания, которая значительно снижает аэродинамическое сопротивление. Это достигается за счет оптимизированной формы фюзеляжа и крыльев, а также отсутствию иллюминаторов, что позволяет уменьшить расход топлива.

Phantom 3500 / © Otto Aviation

Максимальная взлетная масса Phantom 3500 составит всего 8,6 тонн, что позволит использовать компактные и экономичные двигатели Williams FJ44, а также значительно упростить техническое обслуживание. Phantom 3500 будет способен летать на скоростях, близких к скорости звука, что сделает его быстрее большинства бизнес-джетов своего класса.

Phantom 3500 / © Otto Aviation

Первый полет Phantom 3500 запланирован в начале 2027 года. Ожидается, что Phantom 3500 поступит в эксплуатацию к 2030 году.