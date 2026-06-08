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Китайский пилотируемый конвертоплан запечатлели в воздухе: что удалось рассмотреть на снимках
Китайский конвертоплан, впервые замеченный в прошлом году, недавно попал в объектив во время, судя по всему, более масштабных испытательных полетов.
Первый китайский пилотируемый конвертоплан недавно предстал на более четких снимках в воздухе — спустя почти год после того, как его засняли в режиме висения на начальном этапе испытаний. Изображения, опубликованные в китайских соцсетях показывают винтокрылую машину под разными углами.
На снимках можно разглядеть как панель, так и втулку несущего винта, которые ранее отсутствовали, — возможно, в ходе испытательного полета в более расширенных режимах. Неясно, когда именно состоялся этот полет: он мог произойти в любое время после появления первых изображений в августе 2025 года, возможно, даже совсем недавно, до того как снимки попали в сеть.
Примечательная особенность это подвижная конфигурация пропульсивных винтов конвертоплана, аналогичная MV-75 Cheyenne II, что знаменует собой полный отход от схемы V-22 Osprey и Leonardo AW609, где поворачивается вся мотогондола. Такая система заметно проще в эксплуатации, требует менее сложных инженерных решений, а следовательно, проще в обслуживании и безопаснее.
На снимках также не видно приемника воздушного давления (трубки Пито) на носу или опознавательных знаков на фюзеляже или хвосте. Это оставляет открытым вопрос о том, сколько прототипов было выпущено компанией Hafei Aviation Industry, дочерним предприятием Харбинской авиастроительной группы (HAIG).
На данный момент нет никакой официальной информации об этом аппарате. Единственный конвертоплан, о котором сообщала китайская пресса, был упомянут Global Times в июле 2025 года — речь шла о меньшем по размеру конвертоплане, электрическом аппарате вертикального взлета и посадки (eVTOL) под названием AE200 от китайской компании Aerofugia, представленном на первом Международном салоне передовых технологий воздушной мобильности в Шанхае.
Конвертоплан, который запечатлен на снимках попавших в Сеть, имеет две входные двери и шесть иллюминаторов, что предполагает вместимость от шести до двенадцати человек. Следует признать, что для военного использования он маловат — требуются более мощные двигатели и более крупный планер.
Если он будет принят на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), то, подобно экраноплану, сможет быстро перебрасывать личный состав и грузы на китайские форпосты в Южно-Китайском море. Однако потребность в такой возможности не является острой, учитывая нынешнее состояние китайской морской авиации, надводного флота и торгового флота.
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