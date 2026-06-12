Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Город посреди моря: самые большие нефтяные платформы в мире

Для морского бурения требуются гигантские сооружения, предназначенные для добычи сырой нефти и природного газа из-под океанского дна. Когда говорят о самой большой нефтяной платформе в мире, обычно имеют в виду огромные морские платформы, используемые в мировой нефтегазовой промышленности.

Нефтяная платформа / © Dong Nhat Huy / Shutterstock

Современные морские нефтегазовые комплексы представляют собой настоящие чудеса инженерной мысли. Эти колоссальные сооружения объединяют буровое оборудование, перерабатывающие установки, системы хранения сырья и жилые помещения для сотен работников, продолжая функционировать в экстремальных условиях открытого моря.

Ниже представлены некоторые из самых крупных и впечатляющих морских платформ и буровых установок, когда-либо созданных человеком.

1. Платформа Hibernia

Платформа Hibernia, расположенная примерно в 315 километрах к востоку от Ньюфаундленда в Северной Атлантике, является одной из самых тяжелых морских нефтяных платформ в истории.

После завершения строительства ее масса на месте эксплуатации превысила 600 тысяч тонн, а общий вес бетонной конструкции (включая твердый балласт и хранящиеся жидкости) составляет более одного миллиона тонн.

Инженеры спроектировали платформу таким образом, чтобы она могла без повреждений выдержать столкновение с айсбергом массой до одного миллиона тонн, а при контакте с айсбергами массой до шести миллионов тонн повреждения оставались бы ремонтопригодными. Такая защитная конструкция позволяет объекту безопасно работать в одном из самых суровых морских регионов мира.

Сегодня Hibernia остается одной из важнейших нефтедобывающих платформ Канады.

2. Нефтяная платформа Беркут

Общий вес буровой платформы Беркут (верхней и нижней частей) превышает 200 тысяч тонн, и ее нередко называют крупнейшим сооружением подобного типа в мире.

Платформа расположена у тихоокеанского побережья России, неподалеку от острова Сахалин, и предназначена для добычи нефти и газа в суровых субарктических условиях.

Сооружение весит около 200 тысяч тонн и было построено в рамках международного проекта стоимостью 12 миллиардов долларов с участием ExxonMobil, «Роснефти», а также партнеров из Японии и Индии. Для строительства гравитационного основания потребовалось около 52 тысяч кубометров бетона и 27 тысяч тонн стали.

Платформа рассчитана на работу при температурах до −44 °C и волнах высотой до 18 метров. Она обеспечивает бурение скважин с горизонтальным отклонением не менее семи километров от места установки.

Размеры Беркут составляют 105 метров в длину, 60 метров в ширину и 144 метра в высоту с учетом основания.

3. Платформа Troll A

Платформа Troll A в Северном море у побережья Норвегии считается одним из самых высоких сооружений, когда-либо перемещенных человеком.

Более 369 метров конструкции находятся ниже уровня моря. Платформа выполнена из высокопрочного бетона, усиленного стальной арматурой и канатами, и предназначена для добычи природного газа на месторождении Troll.

Благодаря своим гигантским размерам и исключительной инженерной сложности Troll A часто называют одним из величайших достижений в истории строительства морских платформ.

4. Нефтяная платформа Perdido

Платформа Perdido в Мексиканском заливе является самой глубокой в мире морской платформой. Ее эксплуатирует компания Shell.

Сооружение плавает над глубиной около 2450 метров и связано с подводными скважинами, добывающими нефть и газ с глубин примерно от 2300 до 3000 метров ниже поверхности воды. Это делает Perdido одним из самых технологически сложных объектов морского бурения, когда-либо построенных.

5. Платформа Petronius

Платформа Petronius, также расположенная в Мексиканском заливе, входит в число самых высоких отдельно стоящих сооружений на Земле. От морского дна до вершины конструкции ее высота достигает примерно 610 метров.

В отличие от полностью жестких морских сооружений, Petronius спроектирована так, чтобы слегка отклоняться под воздействием течений и волн. Такой гибкий подход позволяет платформе эффективнее противостоять штормам и сильному волнению.

6. Нефтяная платформа Olympus

Платформа Olympus, иногда называемая Mars B, работает на месторождении Mars в Мексиканском заливе.

На пике добычи комплекс способен производить около 100 тысяч баррелей нефти в сутки. К 2014 году на месторождении Mars было добыто более 700 миллионов баррелей нефти.

Платформа включает многоуровневые надводные производственные модули, буровые мощности и жилые помещения, обеспечивая работой почти 200 специалистов морской отрасли.

7. Плавучая система Stones FPSO

Плавучий производственный комплекс Stones, расположенный примерно в 320 километрах от побережья Нового Орлеана, является самым глубоководным морским нефтегазовым проектом в мире. Эта плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти работает на глубине около 2896 метров. Подобные системы предназначены для переработки нефти и газа непосредственно в море, а также для хранения сырой нефти до её последующей транспортировки на берег.

Как работают морские нефтяные платформы?

Морские нефтяные платформы можно сравнить с небольшими промышленными городами, построенными посреди моря. Типичный комплекс включает буровое оборудование, перерабатывающие установки, системы хранения и центры управления производством.

Персонал проживает непосредственно на платформе в жилых модулях, а доставка людей и грузов осуществляется с помощью судов снабжения и вертолетов. Поскольку добыча ведется далеко от суши, важнейшую роль играют системы безопасности, аварийное оборудование и вспомогательные суда. Такие сооружения работают как на континентальном шельфе, так и в глубоководных районах океана, извлекая нефть и природный газ из недр под морским дном. По мере развития технологий все больше операций осуществляется с использованием подводных добычных комплексов, напрямую соединенных с платформами.