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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 июня, 21:56
Рейтинг: +229
Посты: 823

Необычный робот Аргус сможет ходить, даже если ему сломают несколько ног

Инженеры по всему миру создают новых роботов, вдохновляясь человеком или животным. Однако робот по имени Аргус выглядит совсем иначе. У него двадцать ног, и он может передвигаться по сложным поверхностям, даже если несколько ног сломаются.

Сообщество
# инженерия
# робот
# робототехника
# технологии
Робот Аргус / © Duke University
Робот Аргус / © Duke University

Создатели Аргуса при его проектировании опирались на фундаментальные законы физики. Инженеры назвали его первым представителем нового класса устройств — «динамически симметричных машин». Результаты исследования опубликованы в Science Robotics. 

Одно из его главных преимуществ — способность двигаться в любую сторону и менять направление. Двадцатиногий робот может одновременно смотреть во все стороны.

У него нет верха или низа, левой или правой стороны. Даже повредив несколько ног, он сможет передвигаться по песку, земле и гравию. Если некототрые из них перестают работать, Аргус перераспределяет нагрузку между оставшимися и продолжает движение.

«Когда мы впервые увидели, как он перемещается между деревьями по пересеченной местности и выдерживает сильные столкновения, стало ясно, что это нечто особенное», — рассказал соавтор исследования, аспирант Дьюкского университета Цзясюнь Лю. 

Робот Аргус / © Duke Engineering

Испытания показали, что Аргус перемещается в любом направлении, двигается по лесной местности, влажным поверхностям и песку. Он также способен перелезать через некоторые препятствия. Быстрое перераспределение веса помогает ему восстанавливать равновесие после толчков и ударов.

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