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Необычный робот Аргус сможет ходить, даже если ему сломают несколько ног
Инженеры по всему миру создают новых роботов, вдохновляясь человеком или животным. Однако робот по имени Аргус выглядит совсем иначе. У него двадцать ног, и он может передвигаться по сложным поверхностям, даже если несколько ног сломаются.
Создатели Аргуса при его проектировании опирались на фундаментальные законы физики. Инженеры назвали его первым представителем нового класса устройств — «динамически симметричных машин». Результаты исследования опубликованы в Science Robotics.
Одно из его главных преимуществ — способность двигаться в любую сторону и менять направление. Двадцатиногий робот может одновременно смотреть во все стороны.
У него нет верха или низа, левой или правой стороны. Даже повредив несколько ног, он сможет передвигаться по песку, земле и гравию. Если некототрые из них перестают работать, Аргус перераспределяет нагрузку между оставшимися и продолжает движение.
«Когда мы впервые увидели, как он перемещается между деревьями по пересеченной местности и выдерживает сильные столкновения, стало ясно, что это нечто особенное», — рассказал соавтор исследования, аспирант Дьюкского университета Цзясюнь Лю.
Испытания показали, что Аргус перемещается в любом направлении, двигается по лесной местности, влажным поверхностям и песку. Он также способен перелезать через некоторые препятствия. Быстрое перераспределение веса помогает ему восстанавливать равновесие после толчков и ударов.
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
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Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
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