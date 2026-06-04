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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 июня, 08:12
Рейтинг: +903
Посты: 2004

Быстрее, чем в любой стране в истории: как Китай построил жилье для 47 000 человек в горах Тибета за 24 дня

Всего за 24 дня Китай возвел 7 733 складных дома и установил почти 10 тысяч палаток, обеспечив жильем более 47 тысяч человек в одном из самых высокогорных и суровых регионов планеты. Эта операция после разрушительного землетрясения в Тибете в январе 2025 года считается самой быстрой программой развертывания жилья в истории.

Сообщество
# Китай
# промышленность
# рекорды
# строительство
# технологии
Складные дома в Тибете / © China Railway Group
Складные дома в Тибете / © China Railway Group

Экстренная операция продемонстрировала всему миру возможности китайской промышленной машины: грузовики доставляли складные жилые модули, которые собирались всего за восемь минут. Каждый из них уже был оснащен утепленными стенами, кроватями, постельными принадлежностями и системой отопления. Все это происходило на высоте 4300 метров над уровнем моря при температуре ниже –15 °C.

Утром 7 января 2025 года, в 9:05 по местному времени, мощное землетрясение произошло в уезде Дингри округа Шигадзе Тибетского автономного района.

По данным China Seismic Networks Center, магнитуда составила 6,8. В свою очередь, Геологическая служба Соединенных Штатов оценило ее в 7,1.

Очаг землетрясения находился всего в десяти километрах от поверхности, что сделало последствия особенно разрушительными для близлежащих населенных пунктов. В наиболее пострадавших районах было уничтожено от 80 до 90 процентов построек. Официальные китайские данные сообщили о 126 погибших и 188 раненых, хотя независимые тибетские источники приводили более высокие оценки.

Более 3600 домов были разрушены. Тысячи людей оказались под завалами на высоте 4300 метров. При этом спасателям противостояли не только руины, но и еще один смертельно опасный враг — пронизывающий зимний холод Тибетского нагорья.

Уже в течение первых суток после землетрясения в район бедствия начали прибывать грузовики с особым грузом — заранее изготовленными модульными конструкциями, разработанными именно для подобных чрезвычайных ситуаций.

Каждый модуль доставляется в сложенном виде и занимает пространство примерно как стандартный морской контейнер. Небольшая бригада раскрывает стены, фиксирует шарнирную систему, закрепляет элементы конструкции и соединяет их болтами. Весь процесс занимает около восьми минут — меньше времени, чем многим требуется на установку туристической палатки.

Площадь каждого дома составляет 18 квадратных метров. Он рассчитан на проживание до восьми человек и оснащен утепленными стенами, конструкцией, устойчивой к повторным толчкам, а также базовым оборудованием, установленным еще на заводе.

Речь не идет о роскоши. Но и о примитивном временном укрытии тоже. Для человека, только что потерявшего собственный дом, разница между брезентом на промерзшей земле и отапливаемым стальным модулем на высоте горнолыжного курорта может буквально означать разницу между жизнью и смертью.

К 31 января, всего через 24 дня после землетрясения, в зоне бедствия уже стояли 7 733 складных дома. Они обеспечили жильем 47 787 человек.

Работы велись круглосуточно. Бригады без остановки разгружали грузовики, разворачивали конструкции и формировали целые кварталы временного жилья, возникавшие буквально за несколько часов.

В китайских социальных сетях стремительно распространился хештег «китайская скорость». Миллионы просмотров набирали видеоролики, на которых целые поселки словно появлялись из ниоткуда. Однако экстренная операция стала лишь первым этапом. Менее чем за десять месяцев Китай запустил масштабную программу постоянного восстановления. В 486 деревнях семи уездов было восстановлено или заново построено более 32 500 домов. Из них свыше 22 тысяч были возведены с нуля, а еще около 10 500 получили усиленные конструкции для защиты от будущих землетрясений. Фактически весь жилой фонд пострадавшего региона был обновлен менее чем за год.

В восстановительных работах участвовали 134 строительные компании, 61 тысяча рабочих, более 2 600 руководителей проектов и около 6 600 единиц тяжелой техники.

Сами складные дома не были разработаны в спешке после землетрясения. Они стали результатом более чем десятилетнего развития китайской отрасли индустриального строительства, которая постепенно перешла от традиционных стройплощадок к массовому заводскому производству.

По всей стране уже работают предприятия, выпускающие такие модули для строительных площадок, горнодобывающих лагерей и временного размещения рабочих. Когда произошло землетрясение в Тибете, производственным линиям потребовалось лишь изменить пункт назначения, указанный в транспортных документах, а монтаж выполняли специалисты, которые собирают подобные конструкции на регулярной основе.

Китайский рынок сборного строительства оценивается примерно в 1,62 триллиона долларов США и растет почти на 10% ежегодно — вдвое быстрее среднемировых показателей. По прогнозам, к 2029 году его объем может достичь около 2,47 триллиона долларов. Такой масштаб означает, что мощности для производства тысяч складных домов уже существуют и могут быть оперативно задействованы в любой момент.

Операция в Тибете оставила миру довольно ясный сигнал: когда произойдет следующее крупное землетрясение в густонаселенном регионе — а оно неизбежно произойдет, — больше жизней спасет та страна, которая уже располагает готовой промышленной системой производства жилья, чем та, которая будет вынуждена создавать решение с нуля.

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