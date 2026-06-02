Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Один из самых стройных небоскребов планеты: какие вызовы преодолевают создатели Burj Azizi
Небоскреб Burj Azizi с ошеломляющей проектной высотой в 725 метров к 2028 году должен стать вторым по высоте зданием на планете — если только километровая башня Jeddah Tower не опередит его.
Сегодня в Дубае строят второе по высоте здание в мире — небоскреб Burj Azizi. Фундаментные конструкции уже полностью подготовлены: проведены земляные работы, установлены сваи, выполнено укрепление котлована и осушение грунтовых вод. Основание уходит на 70 метров в глубину. Для сравнения, фундамент Бурдж-Халифа достигает лишь около 50 метров. Но здесь есть важное отличие. Бурдж-Халифа строилась на просторной площадке, что позволило создать широкое основание, обеспечивающее устойчивость рекордно высокой конструкции. Burj Azizi же буквально зажат между соседними зданиями вдоль магистрали. У него просто нет возможности получить широкий фундаментный контур. Поэтому инженерам пришлось компенсировать это глубиной.
Еще более серьезная проблема связана с пропорциями здания. Высота Burj Azizi составит 725 метров, а ширина — всего 57 метров. Соотношение высоты к ширине — примерно 13:1. Это делает его одним из самых стройных небоскребов на планете, а значит, главным врагом становится ветер.
Интересно, что в Burj Azizi не будет установлен традиционный настроенный массовый демпфер (гигантский маятник, уменьшающий раскачивание здания). Как и в случае с Бурдж-Халифа, инженеры пришли к выводу, что на таких экстремальных высотах подобная система окажется слишком тяжелой.
Когда воздушный поток сталкивается со зданием, он может устремиться вниз, подняться вверх или обтекать башню по бокам. И каждый из этих вариантов создает проблемы. Если поток направляется вниз, возникает мощный нисходящий ветер. Ускоряясь вдоль фасада, он превращается в сильные порывы на уровне улиц. Если воздух поднимается к вершине, он взаимодействует с потоками над крышей, создавая зоны турбулентности. Когда же ветер огибает острые углы здания, возникает эффект вихреобразования: воздушные массы начинают закручиваться вокруг конструкции в различных направлениях. Любой из этих процессов способен вызвать вибрации, раскачивание здания и даже неприятный шум. Чтобы противостоять природе, инженеры проводят многочисленные аэродинамические испытания на масштабных моделях. Полученные данные позволяют точно корректировать форму башни для снижения боковых нагрузок. Именно поэтому Burj Azizi получила характерные вырезы по углам и крупные уступы, напоминающие гигантские ступени. Эти элементы работают как аэродинамические модификации, нарушая структуру воздушных потоков и не позволяя ветру набирать разрушительную силу вдоль фасада. Высокоэффективное стекло и облицовка уменьшают нагрев в условиях пустынного климата, а встроенные в бетон термодатчики постоянно отслеживают температуру конструкции.
В центральном ядре Burj Azizi разместятся 44 лифта, инженерные системы и основные коммуникации. По мере роста здания его будет поддерживать система аутригеров — мощных конструктивных элементов, связывающих ядро с внешним каркасом и повышающих жесткость сооружения. На чрезвычайно тесной строительной площадке работают башенные краны, оснащенные системами предотвращения столкновений, которые безопасно поднимают бетон и сталь на нужную высоту.
Но главный вызов остается прежним — время. Чтобы стать вторым по высоте зданием мира, Burj Azizi должна открыться раньше Jeddah Tower. Тем временем, в 1700 километрах от нее строительство километрового гиганта продолжается полным ходом. По состоянию на начало июня 2026 года был завершен уже 102-й этаж башни.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Января, 2018
Большая красная кнопка
2 Августа, 2016
Самые необычные космические аппараты на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии