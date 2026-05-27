График: возобновляемые источники впервые за 106 лет обошли уголь

На протяжении большей части прошлого столетия именно уголь оставался основой мировой электроэнергетики. Однако в 2025 году возобновляемая энергетика вновь вышла вперед — впервые с 1919 года, когда гидроэнергетика ненадолго обеспечила ей более высокую долю в производстве электричества, прежде чем уголь начал свое многолетнее господство.

График: возобновляемые источники впервые за 106 лет обошли уголь / © Visual Capitalist

Согласно данным Ember, в 2025 году на возобновляемые источники пришлось 33,8% мировой выработки электроэнергии, что немного превысило долю угля — 33,0%. Главным двигателем перемен стал стремительный рост солнечной и ветровой энергетики в Китае, Европе и Соединенных Штатах.

Когда-то уголь обеспечивал более 40% мирового энергобаланса, однако снижение стоимости возобновляемой энергии и рост инвестиций в чистую энергетику постепенно меняют глобальную систему производства электричества.

В 2025 году возобновляемые источники обеспечили 33,8% мировой генерации электроэнергии — это 10 730 миллионов мегаватт-часов. Угольные электростанции выработали 10 476 миллионов мегаватт-часов, что составило 33,0% мирового объема.

Снижение стоимости солнечных панелей, систем накопления энергии и ветряных турбин сделало «зеленое» электричество более конкурентоспособным в крупнейших экономиках мира. Правительства также значительно увеличили инвестиции в инфраструктуру чистой энергетики, стремясь выполнить цели по сокращению выбросов. За последнее десятилетие доля возобновляемых источников в мировой генерации выросла почти на 11 процентных пунктов — с 23,0% в 2015 году до 33,8% в 2025-м.

На протяжении большей части XX века уголь доминировал в мировой электроэнергетике, а в 2000-х его доля превышала 40% глобального энергобаланса. Однако по мере того, как более чистые источники энергии завоевывают рынок, его позиции постепенно, но все заметнее ослабевают.

В 2025 году производство электроэнергии на угле сократилось на 63 миллиона мегаватт-часов — это первое годовое снижение со времен пандемийного спада 2020 года. На фоне растущего мирового спроса на электричество доля угля впервые в истории опустилась ниже одной трети глобальной генерации.

Возобновляемые источники уже однажды обгоняли уголь — в 1919 году, когда более значительную часть энергосистемы обеспечивала гидроэнергетика. Однако это преимущество оказалось недолгим: в последующие десятилетия промышленное использование угля росло стремительными темпами.

Несмотря на исторический рубеж, ископаемое топливо по-прежнему занимает значительную долю в мировой выработке электроэнергии.

Газ и другие ископаемые источники обеспечили 24,4% мирового энергобаланса в 2025 году. Это означает, что в совокупности ископаемое топливо все еще производит больше электроэнергии, чем возобновляемые источники. В то же время доля атомной энергетики постепенно снижается по сравнению с ее пиковыми значениями конца XX века. Таким образом, даже после того как возобновляемая энергетика превзошла уголь, ископаемые источники — с учетом газа и других видов топлива — все еще обеспечивали более половины мировой генерации электроэнергии в 2025 году. Это подчеркивает, насколько далек мир от завершения энергетического перехода.