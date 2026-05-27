  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
27 мая, 08:09
Рейтинг: +497
Посты: 1061

График: возобновляемые источники впервые за 106 лет обошли уголь 

На протяжении большей части прошлого столетия именно уголь оставался основой мировой электроэнергетики. Однако в 2025 году возобновляемая энергетика вновь вышла вперед — впервые с 1919 года, когда гидроэнергетика ненадолго обеспечила ей более высокую долю в производстве электричества, прежде чем уголь начал свое многолетнее господство.

Сообщество
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# уголь
# энергия
График: возобновляемые источники впервые за 106 лет обошли уголь / © Visual Capitalist
График: возобновляемые источники впервые за 106 лет обошли уголь / © Visual Capitalist

Согласно данным Ember, в 2025 году на возобновляемые источники пришлось 33,8% мировой выработки электроэнергии, что немного превысило долю угля — 33,0%. Главным двигателем перемен стал стремительный рост солнечной и ветровой энергетики в Китае, Европе и Соединенных Штатах.

Когда-то уголь обеспечивал более 40% мирового энергобаланса, однако снижение стоимости возобновляемой энергии и рост инвестиций в чистую энергетику постепенно меняют глобальную систему производства электричества.

В 2025 году возобновляемые источники обеспечили 33,8% мировой генерации электроэнергии — это 10 730 миллионов мегаватт-часов. Угольные электростанции выработали 10 476 миллионов мегаватт-часов, что составило 33,0% мирового объема.

Снижение стоимости солнечных панелей, систем накопления энергии и ветряных турбин сделало «зеленое» электричество более конкурентоспособным в крупнейших экономиках мира. Правительства также значительно увеличили инвестиции в инфраструктуру чистой энергетики, стремясь выполнить цели по сокращению выбросов. За последнее десятилетие доля возобновляемых источников в мировой генерации выросла почти на 11 процентных пунктов — с 23,0% в 2015 году до 33,8% в 2025-м.

На протяжении большей части XX века уголь доминировал в мировой электроэнергетике, а в 2000-х его доля превышала 40% глобального энергобаланса. Однако по мере того, как более чистые источники энергии завоевывают рынок, его позиции постепенно, но все заметнее ослабевают.

В 2025 году производство электроэнергии на угле сократилось на 63 миллиона мегаватт-часов — это первое годовое снижение со времен пандемийного спада 2020 года. На фоне растущего мирового спроса на электричество доля угля впервые в истории опустилась ниже одной трети глобальной генерации.

Возобновляемые источники уже однажды обгоняли уголь — в 1919 году, когда более значительную часть энергосистемы обеспечивала гидроэнергетика. Однако это преимущество оказалось недолгим: в последующие десятилетия промышленное использование угля росло стремительными темпами.

Несмотря на исторический рубеж, ископаемое топливо по-прежнему занимает значительную долю в мировой выработке электроэнергии.

Газ и другие ископаемые источники обеспечили 24,4% мирового энергобаланса в 2025 году. Это означает, что в совокупности ископаемое топливо все еще производит больше электроэнергии, чем возобновляемые источники. В то же время доля атомной энергетики постепенно снижается по сравнению с ее пиковыми значениями конца XX века. Таким образом, даже после того как возобновляемая энергетика превзошла уголь, ископаемые источники — с учетом газа и других видов топлива — все еще обеспечивали более половины мировой генерации электроэнергии в 2025 году. Это подчеркивает, насколько далек мир от завершения энергетического перехода.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Май
700
Пшеница. От дикого злака до империй
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зачатки жизни на астероидах
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Возвращение легенды: снежный барс
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
«Восток» — телевизионный: системы на борту корабля, которые заинтересовали ЦРУ и АНБ
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зеленые архивы природы: биологические методы в поисках правды о прошлом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Май
1100
Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

Губкинский университет
# добыча нефти
# месторождение нефти
# нефть
# технологии
25 мая, 16:32
ФизТех

«Калибровщик» моделей жестов позволит создать аппараты «безмолвной речи»

Ученые Московского физико-технического института разработали бенчмарк — эталон для компьютерных программ — и с его помощью сравнили больше десяти популярных нейросетей и классических алгоритмов распознавания жестов незнакомого человека по сигналам электромиографии. Разработка даст возможность лучше понимать «голос тела», чтобы дистанционно управлять техникой, теледроидами, дополненной и виртуальной реальностью.

ФизТех
# жесты
# жесты человека
# нейросети
# протезы
# технологии
25 мая, 19:02
Александр Березин

Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.

Биология
# биология
# Европа
# зоология
# шакалы
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

Губкинский университет
# добыча нефти
# месторождение нефти
# нефть
# технологии
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей

    26 мая, 18:04

  2. В Россию впервые залетел индийский аист марабу

    26 мая, 16:46

  3. Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

    26 мая, 16:46

  4. Ученые построили модель 3D-печати металлом с помощью лазера

    26 мая, 14:44
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Roland Deschain
14 минут назад
Юлия, что ты там прочмокало? Ртом работать - это твой и удел и предел. Ты по себе судишь? Само откуда, чучело? Почему при таком уровне ненависти

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Александр Емельянов
1 час назад
Александр, привлечь инвесторов и туристов в страну. Да, они считают что такого рекордного здания достаточно.

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Инир Каб
2 часа назад
Плодородные почвы были у украинцев

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Trees Hate
2 часа назад
Контекст выставки или демонстрационного стенда также важен: https://fridaynightfunkin2.io/fnf-nocturnal-protocol-mod подобные изображения нередко используются для

Опубликован первый снимок огромной китайской ракеты PL-17, сделанный с близкого расстояния

Incredibox Sprunki
2 часа назад
это позитивный сигнал для отрасли: конкуренция усиливается, технологии развиваются быстрее, а рынок автономного https://cutegames.io/sprunki транспорта

XPeng выпустила первый серийный китайский автономный автомобиль

Александр Федосеев
4 часа назад
_, Имеет место быть , такая демонстрация , хоть и сомнительная . Демонстрация инженерного и технологического мастерства , была во времена египетских

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

VIKTORR
6 часов назад
Riga, Пузырь у тебя в мозгу )

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

VIKTORR
6 часов назад
_, Прочти статью ещё раз. А теперь подумай про перепады температур на территории России.

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Имя Фамилия
7 часов назад
Николай, Про вирусы читал, да. Тихоходки? Ну, допустим, они там "закукливаются в зиготу" и впадают в анабиоз. Но в трусах же не они водятся, а бактерии

Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды

Сергей Банарь
7 часов назад
Сергей, Производство стали а не наличие металла в стране. Завозной может быть из россии или дпугих стран, но они лидеры по производству

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Сергей Банарь
8 часов назад
Александр, Где россию не упомянули? Она есть и в тексте и на фото

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Юлия Владимирская
8 часов назад
Дмитрий, ты в жопе, в мухосрани живёшь. Вам, какая выгода от четвертого места, третьего или первого? Что изменится? Тоже самое касается и остальных

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Юлия Владимирская
9 часов назад
Evgeniy, ты кого назвал хохлушкой, шерсть ты славянская? Вы - русня и каклобратья ваши - свиньи, чушье

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Ян Перервин
9 часов назад
Игорь, да,вы правы,но есть ещё такое понятие ,как качество литья,и можно наверно предположить,где оно лучше

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Evgeniy
9 часов назад
Юлия, Бестолковая кастрюля здесь только ты ,юля-вышиванка.

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Юлия Владимирская
9 часов назад
А толку то? Китай, Индия и пурашка - бестолковые банановые республики

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Виктор Трофимов
10 часов назад
Алексей, 🥱

Топ стран по количеству музеев

Виктор Трофимов
10 часов назад
Serj, турция

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Kostik Kit
10 часов назад
Вот А. Березин делился статьей про рыбок и нанопластик в их мозгу https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6959514/ Про то, что это именно нанопластик важное уточнение.

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Kostik Kit
10 часов назад
Mr, На нейкед сайнс я уже оставлял комментарий про микропластик. Также как углекислый газ просто назначили главным загрязнителем атмосферы,

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно