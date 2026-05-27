Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
График: возобновляемые источники впервые за 106 лет обошли уголь
На протяжении большей части прошлого столетия именно уголь оставался основой мировой электроэнергетики. Однако в 2025 году возобновляемая энергетика вновь вышла вперед — впервые с 1919 года, когда гидроэнергетика ненадолго обеспечила ей более высокую долю в производстве электричества, прежде чем уголь начал свое многолетнее господство.
Согласно данным Ember, в 2025 году на возобновляемые источники пришлось 33,8% мировой выработки электроэнергии, что немного превысило долю угля — 33,0%. Главным двигателем перемен стал стремительный рост солнечной и ветровой энергетики в Китае, Европе и Соединенных Штатах.
Когда-то уголь обеспечивал более 40% мирового энергобаланса, однако снижение стоимости возобновляемой энергии и рост инвестиций в чистую энергетику постепенно меняют глобальную систему производства электричества.
В 2025 году возобновляемые источники обеспечили 33,8% мировой генерации электроэнергии — это 10 730 миллионов мегаватт-часов. Угольные электростанции выработали 10 476 миллионов мегаватт-часов, что составило 33,0% мирового объема.
Снижение стоимости солнечных панелей, систем накопления энергии и ветряных турбин сделало «зеленое» электричество более конкурентоспособным в крупнейших экономиках мира. Правительства также значительно увеличили инвестиции в инфраструктуру чистой энергетики, стремясь выполнить цели по сокращению выбросов. За последнее десятилетие доля возобновляемых источников в мировой генерации выросла почти на 11 процентных пунктов — с 23,0% в 2015 году до 33,8% в 2025-м.
На протяжении большей части XX века уголь доминировал в мировой электроэнергетике, а в 2000-х его доля превышала 40% глобального энергобаланса. Однако по мере того, как более чистые источники энергии завоевывают рынок, его позиции постепенно, но все заметнее ослабевают.
В 2025 году производство электроэнергии на угле сократилось на 63 миллиона мегаватт-часов — это первое годовое снижение со времен пандемийного спада 2020 года. На фоне растущего мирового спроса на электричество доля угля впервые в истории опустилась ниже одной трети глобальной генерации.
Возобновляемые источники уже однажды обгоняли уголь — в 1919 году, когда более значительную часть энергосистемы обеспечивала гидроэнергетика. Однако это преимущество оказалось недолгим: в последующие десятилетия промышленное использование угля росло стремительными темпами.
Несмотря на исторический рубеж, ископаемое топливо по-прежнему занимает значительную долю в мировой выработке электроэнергии.
Газ и другие ископаемые источники обеспечили 24,4% мирового энергобаланса в 2025 году. Это означает, что в совокупности ископаемое топливо все еще производит больше электроэнергии, чем возобновляемые источники. В то же время доля атомной энергетики постепенно снижается по сравнению с ее пиковыми значениями конца XX века. Таким образом, даже после того как возобновляемая энергетика превзошла уголь, ископаемые источники — с учетом газа и других видов топлива — все еще обеспечивали более половины мировой генерации электроэнергии в 2025 году. Это подчеркивает, насколько далек мир от завершения энергетического перехода.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
Ученые Московского физико-технического института разработали бенчмарк — эталон для компьютерных программ — и с его помощью сравнили больше десяти популярных нейросетей и классических алгоритмов распознавания жестов незнакомого человека по сигналам электромиографии. Разработка даст возможность лучше понимать «голос тела», чтобы дистанционно управлять техникой, теледроидами, дополненной и виртуальной реальностью.
В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Декабря, 2023
Радиохимия: путем ядерных превращений
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии