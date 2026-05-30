Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
30 мая, 17:40
Рейтинг: +219
Посты: 802

Жевание связали с улучшением памяти и концентрации

Процесс жевания благоприятно сказывается на пищеварении. Это ученые знали давно. Однако исследования показали, что жевание также способствует работе мозга и даже может быть связано со снижением риска болезни Альцгеймера.

© Jim McCluskey, Everett (Washington, United States) / team building exercise
Тщательное пережевывание пищи — первый этап системы пищеварения. Оно не только улучшает работу кишечника, но и помогает бороться с голодом. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором принял участие 21 человек. Они жевали небольшой кусок пиццы 15 или 40 раз прежде, чем проглотить. Участники, дольше жевавшие пиццу, испытывали меньше голода. Также у них зафиксировали более высокие уровни CCK и GIP — двух гормонов, которые регулируют пищеварение в кишечнике. Уровень грелина — «гормона голода» — напротив был ниже. 

Тщательное пережевывание пищи способствует и снижению веса. В исследовании 2023 года приняли участие 92 ребенка из Бразилии. Оказалось, что дети с ожирением в среднем меньше жевали еду и быстрее ели. 

Ученые также связывали потерю зубов с повышенным риском болезни Альцгеймера и деменции. Кроме того, жевание влияло и на память. В 2014 году ученые провели исследование, в котором приняли участие более 28 500 европейцев старше 50 лет. Результаты показали, что участники с хорошей жевательной функцией и без жевательных протезов лучше справлялись с когнитивными задачами. 

В другом исследовании участвовали 273 пожилых человека в возрасте от 55 до 80 лет. Ученые обнаружили, что у участников, сохранивших больше собственных зубов, оказалась лучше долговременная и семантическая память. Семантическая память связана со знаниями и фактами о мире. 

У ученых пока нет однозначного ответа на вопрос, почему пережевывание связано с памятью. Авторы некоторых исследований обратили внимание на нейронные пути, соединяющие жевательный аппарат с гиппокампом. Гиппокамп — это область мозга, отвечающая за пространственное обучение и формирование новых воспоминаний. Именно эта область одной из первых повреждается при болезни Альцгеймера. 

Японские ученые обнаружили, что жевание усиливает приток крови к мозгу. Они провели эксперименты с жеванием жвачки. Авторы предположили, что жевание вызывает локальное усиление нейронной активности мозга, связанное с силой укуса. 

На жевание жвачки обратили внимание авторы небольшого метаанализа, охватившего 21 исследование. Авторы заметили слабое, но статистически значимое улучшение уровня внимания при выполнении когнитивных задач у участников, жующих жвачку, по сравнению с теми, кто этого не делал. Однако это исследование финансировал производитель жевательной резинки Mars Wrigley, что может указывать на потенциальный конфликт интересов. 

В еще одном исследовании приняли участие 80 человек. Как показали результаты, во время решения когнитивных задач жевание повышало уровень собранности примерно на 10%. Также участники, жующие жвачку, лучше справились с тестом на интеллект. Хотя авторы многих исследований заметили связь между улучшением когнитивных функций и жеванием жвачки, вероятно, этот эффект длится 15-20 минут. 

Жевание также связывали со снижением уровня стресса. Участники одного из экспериментов решали задачи. У тех, кто жевал жвачку, не только повысился уровень бдительности, но и оказался снижен уровень кортизола в слюне — одного из биомаркеров стресса. 

Ученые из Турции провели исследование, в котором участвовали 100 студентов, обучающихся на медсестер. Они готовились к промежуточным экзаменам. Авторы обнаружили, что у студентов, которые жевали жвачку не менее 30 минут в день, оказался более низкий уровень стресса, тревоги и депрессии. 

Однако у исследователей пока нет единого понимания, как жевание влияет на уровень стресса. Не во всех работах жевание жвачки снижало стресс. Например, корейские ученые предложили жвачку женщинам, которых вскоре ждало плановое кесарево сечение. В этом случае жвачка не особо помогла снизить их беспокойство. 

29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

29 мая, 12:22
Любовь С.

Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

Черные дыры, возможно, не такие «сломанные» объекты, как считалось полвека. Автор нового исследования показал, что даже в рамках Общей теории относительности черная дыра может избежать сингулярности — точки, где законы физики перестают работать. Если он прав, новая теория гравитации для «спасения» физики внутри космических «монстров» не понадобится.

30 мая, 08:01
Лена

Обнаружен новый вид ископаемых птиц с чрезвычайно длинными хвостовыми перьями

Палеонтологи описали новый вид ископаемой птицы мелового периода, жившей на территории современного Китая 121 миллион лет назад. У маленькой птички размером с воробья были два необычайно длинных хвостовых пера, вдвое превышающих длину ее тела. Перья, по всей видимости, носили декоративный характер и двигались только вверх и вниз, что напоминает брачные игры самцов современных птиц.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

