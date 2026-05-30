Жевание связали с улучшением памяти и концентрации

Процесс жевания благоприятно сказывается на пищеварении. Это ученые знали давно. Однако исследования показали, что жевание также способствует работе мозга и даже может быть связано со снижением риска болезни Альцгеймера.

Тщательное пережевывание пищи — первый этап системы пищеварения. Оно не только улучшает работу кишечника, но и помогает бороться с голодом. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором принял участие 21 человек. Они жевали небольшой кусок пиццы 15 или 40 раз прежде, чем проглотить. Участники, дольше жевавшие пиццу, испытывали меньше голода. Также у них зафиксировали более высокие уровни CCK и GIP — двух гормонов, которые регулируют пищеварение в кишечнике. Уровень грелина — «гормона голода» — напротив был ниже.

Тщательное пережевывание пищи способствует и снижению веса. В исследовании 2023 года приняли участие 92 ребенка из Бразилии. Оказалось, что дети с ожирением в среднем меньше жевали еду и быстрее ели.

Ученые также связывали потерю зубов с повышенным риском болезни Альцгеймера и деменции. Кроме того, жевание влияло и на память. В 2014 году ученые провели исследование, в котором приняли участие более 28 500 европейцев старше 50 лет. Результаты показали, что участники с хорошей жевательной функцией и без жевательных протезов лучше справлялись с когнитивными задачами.

В другом исследовании участвовали 273 пожилых человека в возрасте от 55 до 80 лет. Ученые обнаружили, что у участников, сохранивших больше собственных зубов, оказалась лучше долговременная и семантическая память. Семантическая память связана со знаниями и фактами о мире.

У ученых пока нет однозначного ответа на вопрос, почему пережевывание связано с памятью. Авторы некоторых исследований обратили внимание на нейронные пути, соединяющие жевательный аппарат с гиппокампом. Гиппокамп — это область мозга, отвечающая за пространственное обучение и формирование новых воспоминаний. Именно эта область одной из первых повреждается при болезни Альцгеймера.

Японские ученые обнаружили, что жевание усиливает приток крови к мозгу. Они провели эксперименты с жеванием жвачки. Авторы предположили, что жевание вызывает локальное усиление нейронной активности мозга, связанное с силой укуса.

На жевание жвачки обратили внимание авторы небольшого метаанализа, охватившего 21 исследование. Авторы заметили слабое, но статистически значимое улучшение уровня внимания при выполнении когнитивных задач у участников, жующих жвачку, по сравнению с теми, кто этого не делал. Однако это исследование финансировал производитель жевательной резинки Mars Wrigley, что может указывать на потенциальный конфликт интересов.

В еще одном исследовании приняли участие 80 человек. Как показали результаты, во время решения когнитивных задач жевание повышало уровень собранности примерно на 10%. Также участники, жующие жвачку, лучше справились с тестом на интеллект. Хотя авторы многих исследований заметили связь между улучшением когнитивных функций и жеванием жвачки, вероятно, этот эффект длится 15-20 минут.

Жевание также связывали со снижением уровня стресса. Участники одного из экспериментов решали задачи. У тех, кто жевал жвачку, не только повысился уровень бдительности, но и оказался снижен уровень кортизола в слюне — одного из биомаркеров стресса.

Ученые из Турции провели исследование, в котором участвовали 100 студентов, обучающихся на медсестер. Они готовились к промежуточным экзаменам. Авторы обнаружили, что у студентов, которые жевали жвачку не менее 30 минут в день, оказался более низкий уровень стресса, тревоги и депрессии.

Однако у исследователей пока нет единого понимания, как жевание влияет на уровень стресса. Не во всех работах жевание жвачки снижало стресс. Например, корейские ученые предложили жвачку женщинам, которых вскоре ждало плановое кесарево сечение. В этом случае жвачка не особо помогла снизить их беспокойство.