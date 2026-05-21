Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
21 мая, 08:12
Рейтинг: +1191
Посты: 2699

Германия представила новейший Eurofighter Tranche 4

Компания Airbus Defence and Space представила новый истребитель Eurofighter Tranche 4, предназначенный для Германии. Появление этой машины происходит в момент, когда общеевропейский многоцелевой истребитель переживает новый подъем интереса благодаря модернизациям, включающим современные радиолокационные станции и новое вооружение.

Первый немецкий Eurofighter Tranche 4 / © Michaela Stache
Первый немецкий Eurofighter Tranche 4, показанный публике, представили 20 мая на площадке Airbus Defence & Space в Манхинге неподалеку от Мюнхена в рамках саммита Airbus Defense Summit. Самолет представляет собой одноместную версию с заводским номером GS0115 и бортовым обозначением 34+03. Пока ни один немецкий Tranche 4 еще не поднимался в воздух, однако компания заявляет, что на предприятии в Манхинге уже завершена сборка нескольких машин. Летные испытания должны начаться в ближайшие недели.

Германия заказала 38 самолетов стандарта Tranche 4 еще в ноябре 2020 года. Изначально поставки планировалось осуществить в период с 2025 по 2030 год. Из общего числа 31 самолет будет одноместным, а семь — двухместными. Кроме того, заказ включает замену двух Eurofighter, потерянных в авариях.

Эта программа является частью более масштабного курса на усиление возможностей Люфтваффе. Самолеты Tranche 4 должны заменить ранние Eurofighter версии Tranche 1, обладающие значительно более ограниченными возможностями. Помимо этого, Берлин намерен приобрести еще 55 Eurofighter для частичной замены боевых самолетов Tornado с изменяемой стреловидностью крыла. В дополнение к этим 93 истребителям Tranche 4 Германия заказала еще 20 Eurofighter версии Tranche 5; контракт на них был подписан в конце прошлого года.

Потребности Германии усложняются необходимостью заменить часть Tornado, выполняющих задачи ядерного удара. Это привело к решению закупить 35 самолетов Lockheed Martin F-35A Lightning II, способных нести свободнопадающие ядерные бомбы B61-12. Однако F-35A будут играть важную роль и в развитии немецкого арсенала обычных дальнобойных средств поражения, включая применение крылатой ракеты Joint Strike Missile (JSM).

Сегодня в составе Люфтваффе находится около 138 Eurofighter различных модификаций — Tranche 1, 2 и 3.

Внешне Tranche 4 почти не отличается от предыдущих версий Eurofighter, стоящих на вооружении Германии, однако «под обшивкой» это уже существенно иной самолет.

Одним из ключевых изменений стала установка радиолокационной станции ECRS с активной фазированной антенной решеткой (AESA), разработанной компанией Hensoldt. Новая РЛС уже проходила испытания как на специально модифицированном Eurofighter, так и на переоборудованном Airbus A320 — так называемом Advanced Technology Research Aircraft.

В целом AESA-радары дают современным боевым самолетам серьезные преимущества. По сравнению с традиционными механически сканируемыми антеннами такие системы способны обнаруживать и сопровождать цели на значительно больших дистанциях, быстрее и с большей точностью. Это особенно важно для выявления малозаметных угроз, включая беспилотники и крылатые ракеты, летящие на малых высотах, которые старым радарам обнаруживать значительно труднее.

Благодаря более высокой мощности AESA-радары обеспечивают лучшее распознавание целей, эффективнее работают по нескольким объектам одновременно и обладают большей устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Кроме того, они считаются гораздо более надежными из-за меньшего количества подвижных элементов.

Увеличенная дальность обнаружения особенно важна при использовании ракет класса «воздух–воздух» большой дальности, таких как MBDA Meteor, которой вооружаются Eurofighter.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
18 мая, 13:45
Максим Абдулаев

Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.

Биология
# гремучая змея
# поведение животных
# Страх
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
