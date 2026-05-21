Германия представила новейший Eurofighter Tranche 4
Германия представила новейший Eurofighter Tranche 4
Компания Airbus Defence and Space представила новый истребитель Eurofighter Tranche 4, предназначенный для Германии. Появление этой машины происходит в момент, когда общеевропейский многоцелевой истребитель переживает новый подъем интереса благодаря модернизациям, включающим современные радиолокационные станции и новое вооружение.
Первый немецкий Eurofighter Tranche 4, показанный публике, представили 20 мая на площадке Airbus Defence & Space в Манхинге неподалеку от Мюнхена в рамках саммита Airbus Defense Summit. Самолет представляет собой одноместную версию с заводским номером GS0115 и бортовым обозначением 34+03. Пока ни один немецкий Tranche 4 еще не поднимался в воздух, однако компания заявляет, что на предприятии в Манхинге уже завершена сборка нескольких машин. Летные испытания должны начаться в ближайшие недели.
Германия заказала 38 самолетов стандарта Tranche 4 еще в ноябре 2020 года. Изначально поставки планировалось осуществить в период с 2025 по 2030 год. Из общего числа 31 самолет будет одноместным, а семь — двухместными. Кроме того, заказ включает замену двух Eurofighter, потерянных в авариях.
Эта программа является частью более масштабного курса на усиление возможностей Люфтваффе. Самолеты Tranche 4 должны заменить ранние Eurofighter версии Tranche 1, обладающие значительно более ограниченными возможностями. Помимо этого, Берлин намерен приобрести еще 55 Eurofighter для частичной замены боевых самолетов Tornado с изменяемой стреловидностью крыла. В дополнение к этим 93 истребителям Tranche 4 Германия заказала еще 20 Eurofighter версии Tranche 5; контракт на них был подписан в конце прошлого года.
Потребности Германии усложняются необходимостью заменить часть Tornado, выполняющих задачи ядерного удара. Это привело к решению закупить 35 самолетов Lockheed Martin F-35A Lightning II, способных нести свободнопадающие ядерные бомбы B61-12. Однако F-35A будут играть важную роль и в развитии немецкого арсенала обычных дальнобойных средств поражения, включая применение крылатой ракеты Joint Strike Missile (JSM).
Сегодня в составе Люфтваффе находится около 138 Eurofighter различных модификаций — Tranche 1, 2 и 3.
Внешне Tranche 4 почти не отличается от предыдущих версий Eurofighter, стоящих на вооружении Германии, однако «под обшивкой» это уже существенно иной самолет.
Одним из ключевых изменений стала установка радиолокационной станции ECRS с активной фазированной антенной решеткой (AESA), разработанной компанией Hensoldt. Новая РЛС уже проходила испытания как на специально модифицированном Eurofighter, так и на переоборудованном Airbus A320 — так называемом Advanced Technology Research Aircraft.
В целом AESA-радары дают современным боевым самолетам серьезные преимущества. По сравнению с традиционными механически сканируемыми антеннами такие системы способны обнаруживать и сопровождать цели на значительно больших дистанциях, быстрее и с большей точностью. Это особенно важно для выявления малозаметных угроз, включая беспилотники и крылатые ракеты, летящие на малых высотах, которые старым радарам обнаруживать значительно труднее.
Благодаря более высокой мощности AESA-радары обеспечивают лучшее распознавание целей, эффективнее работают по нескольким объектам одновременно и обладают большей устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Кроме того, они считаются гораздо более надежными из-за меньшего количества подвижных элементов.
Увеличенная дальность обнаружения особенно важна при использовании ракет класса «воздух–воздух» большой дальности, таких как MBDA Meteor, которой вооружаются Eurofighter.
